Salon: Aksaray
Hakemler: Yasin Okumuş, Kadir Girente
Kuzeyboru: Ikic, Arelya Karasoy, Mitchem, Sabriye Gönülkırmaz, Ceren Nur Domaç, Boskovic (Dilek Kınık, Gorrel, Humay Topaloğlu, Arzum Tezcan)
Türk Hava Yolları: Lauren, Şeyma Ercan, Aslı Kalaç, Büşra Şahin, Ebrar Karakurt, Kingdon ( Berin Yıldırım, Ada Germen, Nursevil Aydınlar)
Setler: 25-23, 25-22, 17-25, 15-25, 12-15
Süre: 141dakika (34, 34, 26, 27, 20)
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında, Türk Hava Yolları deplasmanda Kuzeyboru'yu 3-2 yendi.
- Kaynak: AA
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