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Voleybol Şampiyonlar Kupası Galatasaray'ın

50 dakika önce

Spor Toto Şampiyonlar Kupası mücadelesinde Galatasaray HDI Sigorta, Fenerbahçe HDI Sigorta 3-2 mağlup ederek kupaya uzandı.

Voleybol Şampiyonlar Kupası Galatasaray'ın, System.String[]

Spor Toto Şampiyonlar Kupası mücadelesinde Galatasaray HDI Sigorta, Fenerbahçe HDI Sigorta 3-2 mağlup ederek kupaya uzandı.

TVF Başkent Voleybol Salonun'da kıran kırana geçen mücadelede sarı-kırmızılı ekip, sarı-lacivertlilere 23-25, 25-16, 25-22, 23-25, 6-15 setlerle üstünlük sağladı ve Spor Toto Şampiyonlar Kupasını kazanan taraf oldu.

Salon: TVF Başkent Voleybol

Hakemler: Erdal Akıncı, Ayşen Erginay

Fenerbahçe HDI Sigorta: Ulaş Kıyak, Thibault Rossard, Emre Batur, Wouter Ter Maat, Higaldo Savlador Oliva, Oğuzhan Karasu, Ahmet Can Büyükgöz, OğulcanYatgın, İzzet Ünver, Arinze Kelvin Nwachhukwu, Hasan Sıkar, Ferhat Akdeniz, Caner Dengin (L), (Ahmet Karataş)(L)

Başantrenör: Mariusz Sordyl

Galatasaray HDI Sigorta: Yasin Aydın, Doğukan Ulu, Selçuk Keskin, Burutay Subaşı, Vahit Emre Savaş, Oliver Venno, Muzaffer Yönet, Melih Sıratça, Ertuğrul Gazi Metin, Oleg Antonov, Lucas Van Berkel, Selim Kalaycı, Burak Mert (L), (Onurcan Çakır)(L)

Başantrenör: Nedim Özbey

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 10:25 Kaynak: İHA
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