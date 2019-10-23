Voleybol Şampiyonlar Kupası Galatasaray'ın

TVF Başkent Voleybol Salonun'da kıran kırana geçen mücadelede sarı-kırmızılı ekip, sarı-lacivertlilere 23-25, 25-16, 25-22, 23-25, 6-15 setlerle üstünlük sağladı ve Spor Toto Şampiyonlar Kupasını kazanan taraf oldu.

Spor Toto Şampiyonlar Kupası mücadelesinde Galatasaray HDI Sigorta , Fenerbahçe HDI Sigorta 3-2 mağlup ederek kupaya uzandı.

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