Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

18.01.2026 16:31
Salon: Şehit Mustafa Özel

Hakemler: Seçkin Yener, Sadettin Kıral

İstanbul Gençlik: Sercan Bıdak, Emre Fırat, Sharifi, Fatih Uğur, Mejias, Palonsky (Abdulsamet Yalçın, Çağatay Durmuş)

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Halil İbrahim Yücel, Cemal Özgür, Gunter, Bardarov, Selim Yıldız, Özgür Benzer (Fatih Yörümez, Batu Akbaba, Cardoso, Nascimento, Atakan Topal, Ali Fazlı)

Setler: 25-21, 25-18, 25-18

Süre: 85 dakika (29, 27, 29)

SMS Grup Efeler Ligi'nin 15. haftasında İstanbul Gençlik, sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

Bu sonuçla İstanbul Gençlik, ligdeki 10. galibiyetini elde etti. İstanbul Büyükşehir Belediyespor ise 9. kez mağlup oldu.

Kaynak: AA

