Son Dakika Haberleri: Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

1 saat önce

Salon: EczacıbaşıHakemler: Erol Akbulut, Metin KorkutEczacıbaşı VitrA: Ezgi Dilik, Larson, Büşra Kılıçlı, Boskovic, Meliha İsmailoğlu, Gibbemeyer (Simge Aköz, Gözde Yılmaz, Kim Koung, Güldeniz Önal)Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Hunter, Lee, Bahar Akbay, Drews, Ceyda Aktaş, Ergül...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi, System.String[]
Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Erol Akbulut, Metin Korkut

Eczacıbaşı VitrA: Ezgi Dilik, Larson, Büşra Kılıçlı, Boskovic, Meliha İsmailoğlu, Gibbemeyer (Simge Aköz, Gözde Yılmaz, Kim Koung, Güldeniz Önal)

Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Hunter, Lee, Bahar Akbay, Drews, Ceyda Aktaş, Ergül Eroğlu (Melisa Memiş, Buse Kara, Sabriye Gönülkırmaz, Seray Altay, Ayşegül Girgin)

Setler: 24-26, 25-13, 25-17, 25-20

Süre: 114 dakika (32, 26, 27, 29)

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında Eczacıbaşı VitrA, Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-1 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 09:09 Kaynak: AA

Güldeniz Önal, Beylikdüzü, Eczacıbaşı Topluluğu, voleybol, Spor
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