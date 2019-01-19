Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Eczacıbaşı
Hakemler: Erol Akbulut, Metin Korkut
Eczacıbaşı VitrA: Ezgi Dilik
, Larson, Büşra Kılıçlı
, Boskovic, Meliha İsmailoğlu
, Gibbemeyer (Simge
Aköz, Gözde Yılmaz
, Kim Koung
, Güldeniz Önal
)
Kameroğlu Beylikdüzü
Voleybol İhtisas: Hunter, Lee, Bahar Akbay, Drews, Ceyda Aktaş
, Ergül Eroğlu (Melisa Memiş, Buse Kara, Sabriye Gönülkırmaz, Seray Altay
, Ayşegül Girgin)
Setler: 24-26, 25-13, 25-17, 25-20
Süre: 114 dakika (32, 26, 27, 29) Vestel
Venus Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında Eczacıbaşı VitrA, Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-1 yendi.