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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

6 saat önce

Salon: Burhan FelekHakemler: Seçkin Yener, Recep KarakoçFenerbahçe Opet: Mihajlovic, Bahar Guidetti, Vargas, Robinson, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol (Aylin Sarıoğlu, Fatma Yıldırım, Melis Yılmaz)Nilüfer Belediyespor: İkbal Albayrak, Buse Ünal, Rousseaux, Sabriye Dikmen, Zhidkova,...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi, System.String[]

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Seçkin Yener, Recep Karakoç

Fenerbahçe Opet: Mihajlovic, Bahar Guidetti, Vargas, Robinson, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol (Aylin Sarıoğlu, Fatma Yıldırım, Melis Yılmaz)

Nilüfer Belediyespor: İkbal Albayrak, Buse Ünal, Rousseaux, Sabriye Dikmen, Zhidkova, Hümay Topaloğlu (Buse Kayacan, Aybüke Özdemir, Elif Uzun)

Setler: 25-16, 25-22, 25-21

Süre: 86 dakika (27, 30, 29)

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 9. hafta maçında Fenerbahçe Opet, Nilüfer Belediyespor'u 3-0 yendi.

OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Naz Aydemir Akyol, Eda Erdem, Vestel, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 06:42 Kaynak: AA
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