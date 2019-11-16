Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Burhan Felek
Hakemler: Seçkin Yener, Recep Karakoç
Fenerbahçe Opet: Mihajlovic, Bahar Guidetti, Vargas, Robinson, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol (Aylin Sarıoğlu, Fatma Yıldırım, Melis Yılmaz)
Nilüfer Belediyespor: İkbal Albayrak, Buse Ünal, Rousseaux, Sabriye Dikmen, Zhidkova, Hümay Topaloğlu (Buse Kayacan, Aybüke Özdemir, Elif Uzun)
Setler: 25-16, 25-22, 25-21
Süre: 86 dakika (27, 30, 29)
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 9. hafta maçında Fenerbahçe Opet, Nilüfer Belediyespor'u 3-0 yendi.