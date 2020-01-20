Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi - Son Dakika
Son Dakika Spor Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi - Son Dakika Spor

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

12 dakika önce

Salon: TVF Başkent Hakemler: Salim Bektaş, Bilal ÇağlarPTT: Leyva, Janset Cemre Erkul, Polen Ünver, Gergana Dimitrova, Nasya Dimitrova, Aslıhan Kılıç (Ceren Önal, Seda Tokatlıoğlu, Dolunay Çetinkaya)Atlas Global Yeşilyurt: Arzum Tezcan, Tuğba Şenoğlu, Koolhaas, Caratasu, Derya Cebecioğlu,...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi, System.String[]

Salon: TVF Başkent


Hakemler: Salim Bektaş, Bilal Çağlar

PTT: Leyva, Janset Cemre Erkul, Polen Ünver, Gergana Dimitrova, Nasya Dimitrova, Aslıhan Kılıç (Ceren Önal, Seda Tokatlıoğlu, Dolunay Çetinkaya)

Atlas Global Yeşilyurt: Arzum Tezcan, Tuğba Şenoğlu, Koolhaas, Caratasu, Derya Cebecioğlu, İrem Nilşat Kaya ( Ayça Aykaç, Elif Boran, Burcu Yönder, Derya Güç, Elisa Tuana Köse)

Setler: 25-23, 25-17, 25-15

Süre: 75 dakika (27, 25, 23)

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında PTT, Atlas Global Yeşilyurt'u 3-0 yendi.

Çetinkaya, Yeşilyurt, Vestel, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 09:10 Kaynak: AA
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