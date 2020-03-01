Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi - Son Dakika
Son Dakika Spor Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi - Son Dakika Spor

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

6 saat önce

Salon: Burhan FelekHakemler: Tuncay Sevim, Onur CoşkunBeylikdüzü Voleybol İhtisas: Açelya Özmen, Zekiye Ünal, Bahar Akbay, Elçin Rusut, Buse Çetin, Deniz Uyanık (Simay Kurt, Buse Kaygısız, İklimya Demir, Dilara Elmacıoğlu)Karayolları: Kübra Kegan, Abbott, Merve Atlıer, Merve Nezir, Burcu...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi, System.String[]

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Tuncay Sevim, Onur Coşkun

Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Açelya Özmen, Zekiye Ünal, Bahar Akbay, Elçin Rusut, Buse Çetin, Deniz Uyanık (Simay Kurt, Buse Kaygısız, İklimya Demir, Dilara Elmacıoğlu)

Karayolları: Kübra Kegan, Abbott, Merve Atlıer, Merve Nezir, Burcu Yüzgenç, Gerasymova (Gülçin Doğan, Ezgi Akyaldız, Ayçin Akyol)

Setler: 20-25, 16-25, 8-25

Süre: 68 dakika (23, 23, 22)

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında Karayolları, deplasmanda Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 yendi.

Çetin Deniz, Kaygısız, voleybol, Vestel, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 05:38 Kaynak: AA
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