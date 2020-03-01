Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi - Son Dakika
Son Dakika Spor Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi - Son Dakika Spor

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

6 saat önce

Salon: Cengiz Göllü Hakemler: Sadettin Deneri, Zafer ÖzmenNilüfer Belediyespor: Atkinson, Hümay Topaloğlu, Merve İkbal Albayrak, Buse Ünal, Rousseaux, Sabriye Dikmen (Buse Kayacan, Elif Uzun, Ceren Çınar)Fenerbahçe Opet: Vargas, Bahar Toksoy Guidetti, Thompson, Kelsey, Eda Erdem Dündar, Naz...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi, System.String[]

Salon: Cengiz Göllü


Hakemler: Sadettin Deneri, Zafer Özmen

Nilüfer Belediyespor: Atkinson, Hümay Topaloğlu, Merve İkbal Albayrak, Buse Ünal, Rousseaux, Sabriye Dikmen (Buse Kayacan, Elif Uzun, Ceren Çınar)

Fenerbahçe Opet: Vargas, Bahar Toksoy Guidetti, Thompson, Kelsey, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol (Aylin Sarıoğlu, Melis Yılmaz, Fatma Yıldırım, Dicle Nur Babat, Sıla Çalışkan, İpar Özay Kurt)

Setler: 19-25, 15-25, 16-25

Süre: 71 dakika (27, 22, 22)

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 3-0 yendi.

Fenerbahçe, Elif Uzun, Dikmen, Çınar, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 07:40 Kaynak: AA
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