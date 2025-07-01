Volkan Korkmaz: "Taraftar Hep Ödeyen Tarafta, Artık Kazanan Tarafta Olacak"

İstanbul, kripto para ve Web3 teknolojilerinin hızla geliştiği bir dönemde, bu yenilikçi alanın küresel temsilcilerini bir araya getiren İstanbul Blockchain Haftası'na ev sahipliği yaptı. Avrupa'nın en hızlı büyüyen Web3 pazarlarından biri olan Türkiye, hükümet desteği ve girişimci ruhuyla bu etkinlikte stratejik rol oynadı.

Kuruculardan sektör devlerine, yeni projelerden yatırımcılara kadar birçok ismin katıldığı IBW (Istanbul Blockchain Week), yalnızca bir etkinlik değil; fikir alışverişinin, vizyonun ve teknolojik iş birliklerinin geliştiği bir platform olarak öne çıktı.

ALTCOINTÜRK'TEN YEREL EKOSİSTEME 300 HAFTALIK KATKI

Etkinlik kapsamında AltcoinTürk CEO'su Volkan Korkmaz, Haberler.com'a özel açıklamalarda bulundu. 2017'den bu yana içerik üreterek kripto ekosisteminde yer aldığını belirten Korkmaz, 2018'den itibaren her cuma düzenledikleri "Kripto Cuma" etkinliklerinin 300. haftasına ulaştığını paylaştı.

"Ekosisteme içerik üreterek katkı sağlamak ve insanları bu alanda bilinçlendirmek en büyük amacımız," diyen Korkmaz, AltcoinTürk'ün yıllar içinde büyük bir network kazandığını ve bu ağ üzerinden yeni projeleri hayata geçirmeye başladıklarını ifade etti.

FUTBOLCULAR TOKEN, TARAFTARLAR YATIRIMCI OLACAK

Volkan Korkmaz, AltcoinTürk'ün yeni projesi The Project Scout hakkında da bilgi verdi. 150 yıllık futbol sektöründe taraftarların yalnızca "ödeyen taraf" olduğuna dikkat çeken Korkmaz, bu dengeleri değiştirecek dijital bir dönüşüm hedeflediklerini belirtti.

Proje kapsamında, kulüplerin futbolcuları tokenize edilecek ve bu dijital varlıklar halka arz benzeri yöntemlerle taraftarlara sunulacak. Taraftarlar, yatırım yaptıkları futbolcunun performansına göre bu tokenları ikincil piyasada alıp satabilecek. Uzun vadede futbolcu transferlerinden elde edilen gelirlerden de yatırımcı taraftarların kazanç sağlaması planlanıyor. Bu sistemle taraftar, yalnızca destekçi değil aynı zamanda kazanan bir aktör hâline gelecek.