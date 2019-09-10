Son Dakika Haberleri: Von der leyen: ab hiçbir zaman bir askeri ittifak olmayacak
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Von der leyen: ab hiçbir zaman bir askeri ittifak olmayacak

1 saat önce

Avrupa Komisyonu Seçilmiş Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği'nin NATO gibi bir askeri müttefiklik olmayacağını söyledi.

Von der leyen: ab hiçbir zaman bir askeri ittifak olmayacak, System.String[]

Avrupa Komisyonu Seçilmiş Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği'nin NATO gibi bir askeri müttefiklik olmayacağını söyledi.

Kasım'dan itibaren Avrupa Komisyonu Başkanı olacak von der Leyen, Komisyon üyelerini açıkladığı basın toplantısında, "Avrupa Birliği hiçbir zaman askeri bir müttekiflik olmayacak" dedi ve ekledi:

"Fakat Avrupa Birliği üye ülkelerine pek çok kez silahlı kuvvetleri için ortak bir birliğin en üst seviye önem arz ettiği söylendi. Bizim bir güç birliğine sahip olmamız NATO'nun yararına olacaktır."

Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 04:34 Kaynak: DHA
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