Von der Leyen'den Arktik Güvenliği Vurgusu

20.01.2026 15:31
Ursula von der Leyen, Danimarka ve Grönland'ın güvenliği için ABD ile işbirliği vurgusu yaptı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Yıllık Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Danimarka ve Grönland'ın toprak bütünlüğü pazarlık konusu olamaz. ABD ve tüm ortaklarla daha geniş Arktik güvenliği için çalışacağız. Bu ortak menfaatimizdir" dedi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'na (WEF) hitap etti. Bugün yaşanan jeopolitik şokların Avrupa için fırsat olması gerektiğini söyleyen Von der Leyen, "Bugün yaşadığımız sarsıcı değişim, yeni bir Avrupa bağımsızlığı inşa etmek için bir fırsat, hatta bir zorunluluktur" dedi.

Yaklaşık bir yıl önce "Avrupa bağımsızlığı" terimini kullandığında bunun şaşkınlığa yol açtığını belirten von der Leyen, "Bir yıldan kısa bir süre içinde bu konuda gerçek bir uzlaşı oluştu. Değişimin hızı ve neredeyse akıl almaz ölçeği bunu tetikledi" şeklinde konuştu.

Hindistan'da tarihi ticaret anlaşması

Avrupa'nın Latin Amerika'dan Hint-Pasifik'e bugünün büyüyen merkezleriyle iş yapmak istediğini ifade eden Ursula von der Leyen, Cumartesi günü 25 yıl süren müzakerelerin ardından AB-Mercosur ticaret anlaşmasının imzalandığını ve dünyanın en büyük serbest ticaret bölgesinin oluşturulduğunu belirtti. AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, "Bu anlaşma dünyaya güçlü bir mesaj gönderiyor. Gümrük tarifeleri yerine adil ticareti, izolasyon yerine ortaklığı, sömürü yerine sürdürülebilirliği seçiyoruz" ifadelerini kullandı.

Davos'un ardından önümüzdeki hafta Hindistan'a gideceğini ve tarihi bir ticaret anlaşmasına hazırlandıklarını ifade eden von der Leyen, "Kimilerinin 'tüm anlaşmaların anası' dediği bu düzenleme, 2 milyar insanı kapsayacak ve küresel Gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) neredeyse dörtte birini oluşturan bir pazar oluşturacak" ifadelerini kullandı.

"Şirketlerin kolay biçimde iş yapabildiği bir sisteme ihtiyacımız var"

AB genelinde tek ve basit kuralların geçerli olmasını hedeflediklerini ve Avrupalı bir şirket yapısı oluşturulmasını amaçladıklarını vurgulayan von der Leyen, "Girişimcilerimiz herhangi bir üye devlette, 48 saat içinde tamamen internet üzerinden şirket kurabilecek. Avrupa genelinde aynı sermaye rejiminden yararlanacaklar. Nihayetinde şirketlerin ABD veya Çin gibi yekpare pazarlarda olduğu kadar kolay biçimde iş yapabildiği ve finansman bulabildiği bir sisteme ihtiyacımız var" dedi.

Önceliklerinden birinin de uygun fiyatlı bir enerji piyasası oluşturmak olacağını kaydeden Ursula von der Leyen, bu sebeple enerji güvenliğine ve bağımsızlığa büyük yatırımlar yaptıklarını ifade etti. Son bir yılda savunma alanında da önceki yılların toplamından fazlasının yapıldığını ve üye devletlerin savunmaya rekor miktarlarda kaynak ayırdığını belirten AB komisyonu başkanı, "Bu, Ocak 2022'den bu yana Avrupa savunma sanayi şirketlerinin piyasa değerinin üç katına çıkmasına yardımcı oldu" şeklinde konuştu.

"Avrupa, adil ve kalıcı bir barış sağlanana kadar Ukrayna'nın yanında olacak"

Konuşmasında Ukrayna'daki savaşa da değinen Leyen, "Dört yılın ardından Rusya'nın geri adım attığına, pişmanlık gösterdiğine ya da barış aradığına dair hiçbir işaret yok. Aksine saldırılarını yoğunlaştırıyor ve her gün siviller ölüyor. Geçen hafta Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik bombardıman, milyonlarca insanı soğuk, karanlık ve susuzlukla karşı karşıya bıraktı. Bu sona ermeli" ifadelerini kullandı.

Avrupa'nın 2026 ve 2027 için Ukrayna'ya 90 milyar euro kredi sağlamaya karar verdiğini hatırlatan Ursula von der Leyen, "Avrupa, adil ve kalıcı bir barış sağlanana kadar Ukrayna'nın yanında olacak" diye konuştu.

"Grönland konusunda ABD'nin hedeflerini paylaşıyoruz"

Avrupa'nın Grönland ve Arktik'in güvenliği konusunda kararlı olduğunu da sözlerine ekleyen Leyen, "Bu konuda ABD'nin hedeflerini paylaşıyoruz. Örneğin, en yeni NATO üyelerinden olan AB üyesi Finlandiya, buz kırıcılarını ABD'ye satıyor. Bu, burada mevcut bir kapasite olduğunu ve kuzey ülkesi NATO üyelerimizin Arktik'te hazır kuvvetlere sahip olduğunu ve en önemlisi Arktik'te güvenliğin ancak birlikte sağlanabileceğini gösteriyor" dedi.

Von der Leyen, "Bu nedenle, özellikle uzun süredir müttefik olan ülkeler arasında önerilen ek tarifeler bir hatadır" dedi.

"Dostlar el sıkıştığında bunun bir anlamı olmalı"

ABD ve Avrupa'nın ticaret anlaşması yaptığını vurgulayan Ursula von der Leyen, "Anlaşma anlaşmadır. Dostlar el sıkıştığında bunun bir anlamı olmalı. ABD'yi yalnızca müttefik olarak değil, dostumuz olarak görüyoruz. Bizi bir aşağı yönlü sarmala sürüklemek, her iki tarafı da sahadan uzak tutmaya çalışan rakiplerin işine yarar" ifadelerini kullandı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Tepkimiz sarsılmaz, birlik içinde ve orantılı olacaktır. Ancak bunun ötesinde, stratejik davranmalıyız. Bu nedenle Arktik güvenliğini destekleyecek bir paket üzerinde çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Danimarka ve Grönland'ın toprak bütünlüğünün pazarlık konusu olamayacağını söyleyen Von der Leyen, "ABD ve tüm ortaklarla daha geniş Arktik güvenliği için çalışacağız. Bu ortak menfaatimizdir. Yatırımlarımızı artıracağız. Özellikle Avrupa buz kırıcı kapasitesi ve Arktik güvenliği için hayati diğer ekipmanlara savunma harcamalarımızı yönlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Von der leyen, Avrupa'nın ilerleyen dönemde yayınlamayı planladığı güvenlik stratejisinde Arktik stratejisini de güncelleyeceğini duyurdu. - DAVOS

Kaynak: İHA

