Son Dakika Haberleri: Vormer, Galatasaray - Club Brugge maçında yok!
Son Dakika Spor Vormer, Galatasaray - Club Brugge maçında yok!

Vormer, Galatasaray - Club Brugge maçında yok!

1 saat önce

UEFA'dan yapılan açıklamada, 1 Ekim'de Real Madrid ile Club Brugge arasında oynanan Şampiyonlar Ligi A Grubu karşılaşması sonrasında taraflar hakkında açılan disiplin soruşturmasının karara bağlandığı belirtildi.

Vormer, Galatasaray - Club Brugge maçında yok!, System.String[]

UEFA'dan yapılan açıklamada, 1 Ekim'de Real Madrid ile Club Brugge arasında oynanan Şampiyonlar Ligi A Grubu karşılaşması sonrasında taraflar hakkında açılan disiplin soruşturmasının karara bağlandığı belirtildi.


Mücadele sırasında hakeme hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Club Brugge'ün Hollandalı orta saha oyuncusu Ruud Vormer, 3 maç men cezası aldı. Söz konusu eylemi nedeniyle maç sırasında ikinci sarıdan kırmızı kart gören Hollandalı oyuncunun cezası, böylece 1'den 3 maça çıkarıldı.


Vormer, cezası nedeniyle 26 Kasım'da İstanbul'da oynanacak Galatasaray-Club Brugge karşılaşmasında forma giyemeyecek.


UEFA, maçın normal saatinden geç başlaması nedeniyle hakkında soruşturma başlattığı Real Madrid'e ise ceza vermedi.

Real Madrid, Galatasaray, Club Brugge, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 10:57 
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