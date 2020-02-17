Vücudunda tümör bulunan leopar ameliyat için Moskova'ya götürüldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vücudunda tümör bulunan leopar ameliyat için Moskova'ya götürüldü - Son Dakika

Vücudunda tümör bulunan leopar ameliyat için Moskova'ya götürüldü

7 saat önce

Rusya'da vücudunda tümöre rastlanan Asya leoparı ameliyat edilmek için Kuzey Kore sınırından uçakla Moskova'ya götürüldü.

Vücudunda tümör bulunan leopar ameliyat için Moskova'ya götürüldü, System.String[]

Rusya'da vücudunda tümöre rastlanan Asya leoparı ameliyat edilmek için Kuzey Kore sınırından uçakla Moskova'ya götürüldü.


Rusya'nın Kuzey Kore ve Japon Denizi'ne sınırı bulunan Primorski bölgesinde geçtiğimiz yıl Mart ayında bir araç Asya leoparına çarptı. Yaralı leoparı bir avcı fark ederek yetkililere haber verdi. Hayati tehlikesi bulunan leopar ameliyat edilerek yeniden hayata döndürüldü. Bölgedeki hayvanat bahçesinde tutulan leoparda geçtiğimiz günlerde veterinerler tarafından tümör tespit edildi. Bölgedeki hayvan klinikleri tümörü almak için yeterli donanıma sahip olmadığından, Asya leoparının Moskova'da ameliyat edilerek tümörün alınmasına karar verildi.


Yaralı halde bulunduktan sonra "Elbruz" ismi verilen leopar, Primorski bölgesinden kargo uçağıyla Moskova'ya getirildi. Uçaktan indirilen leoparı Moskova Hayvanat Bahçesi'nden yöneticiler ve veterinerler karşıladı. Elbruz isimli leopar özel bir araçla hayvanat bahçesine taşınırken hayvanat bahçesi yetkilileri, leoparın ameliyata hazırlandığını, tüm koşulların sağlanmasının ardından leoparın ciddi bir ameliyat geçireceğini ve vücudunda bulunan tümörün alınacağını açıkladı. - MOSKOVA

Kuzey Kore, Moskova, Rusya, Asya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 09:41 Kaynak: İHA
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