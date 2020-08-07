Vücuttaki sarkmalara estetik cerrahi ile çözüm - Son Dakika

Medicana Avcılar Hastanesi Genel Cerrahi ( Obezite ve Diyabetik Cerrahi) Uzmanı Op. Dr. Hüseyin Kapu, obezite ameliyatları sonrası bazı hastalarda özellikle bacakların iç kısımlarında ve kollarda sarkma olabildiğini, bu tip durumlarda sorunun cerrahi müdahale ile kolayca giderilebildiğini bildirdi.

Kapu, yaptığı açıklamada, estetik cerrahide uygulanan tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Hüseyin Kapu, obezite ameliyatları sonrası bazı hastalarda özellikle bacakların iç kısımlarında ve kollarda sarkma olabildiğini, bu tip durumlarda sorunun cerrahi müdahale ile kolayca giderilebildiğini bildirdi.

İşlemlerin genel anestezi altında yapıldığını ifade eden Kapu, şunları kaydetti:

"Çoğunlukla bacakların iç yüzünde uzunlamasına yapılan 20-25 cm'lik kesi ile işlem gerçekleştirilmektedir. Ameliyattan sonra daha az iz kalması için en az 6 ay güneşten sakınılması gerekir. Yine bu amaçla verilecek krem en az üç ay boyunca kullanılmalıdır. Obezite ameliyatları sonrası hastaların yüzde 30 kadarında hastayı rahatsız edecek boyutta karın sarkması oluşabilir. Ameliyattan bir yıl sonra bu hastalara karın germe işlemi yapılması mümkündür. Karın germe ameliyatı, işleme bağlı olarak 2-5 saat sürebilir.

Sıklıkla iç çamaşırı altında gizlenebilen ve göbeğin 8-10 cm altında bir kesi hattı yapılır. Sezaryen izinin biraz daha uzunu gibi düşünebilirsiniz. Göbek çevresine göbek deliği transferi için ikinci bir kesi yapılır. Ameliyat bittikten sonra kesi hattı deri altından gizli dikiş ile kapatılır ve pansumanlar ile örtülür. Bölgede toplanacak fazla sıvıyı dışarı almak amacıyla dren adı verilen bir ya da iki tüp yerleştirilir. İşlem sonrasında iz kalmaması için verilecek kremin minimum 3 ay kullanılması önerilir."

Obezite ameliyatları sonrası bazı hastalarda kollarda sarkma olabildiğini aktaran Kapu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu tip durumlarda sorun cerrahi müdahale ile kolayca giderilebilir. İşlem genel anestezi altında yapılmaktadır. Hastanede bir akşam kalmak yeterlidir. Kolun iç yüzünde uzunlamasına yapılan 10-12 cm'lik kesi ile işlem yapılır. Ameliyattan sonra daha az iz kalması için en az 6 ay güneşten sakınılması gerekir. Yine bu amaçla verilecek krem en az üç ay boyunca kullanılmalıdır. Kilo verme sonrası memedeki yağ dokusunun azalması sonucu memelerde sarkma oluşur.

Ameliyattan en az bir yıl ya da kilo verme süreci bittikten sonra cerrahi müdahale yapılabilir. Memedeki fazla cilt dokusu çıkarılıp meme yukarıya doğru asılır. Meme büyütme ya da diğer adıyla meme protezi, silikon adı verilen dolgu maddesinin göğüs içine ameliyat yoluyla yerleştirilmesi sonucu gerçekleştirilmektedir. Göğüs protezinin içeriğindeki madde silikon ya da serum olabilmektedir. Obezite cerrahisi sonrasında verilen kilolar neticesinde memelerdeki oluşabilecek şekil bozukluğu veya asimetrik denge bozuklukları da bu operasyonla düzeltilmektedir."

Dr. Hüseyin Kapu, Liposuction'ın son yılların en çok uygulanan estetik cerrahi müdahalelerinden biri olduğuna işaret ederek, "Vücutta fazlalık olarak görünen ve istenmeyen yağların bir kanül ile vakumlanarak çekilmesi işlemine liposuction denir. Genel anestezi altında uygulanır. Bazen çok küçük bölgelerden yağ alınması operasyonu ise lokal anestezi ile yapılabilir.

Obezite ameliyatı sonrası kilo vermiş kişilerin kalan yağlarını alarak vücudu şekillendirmeye yönelik bir operasyondur. Liposuction kalçalar, karın ve bel çevresi (göbek), uyluk iç ve dış yanı, dizlerin birbirlerine bakan yüzleri, boyun, üst kol ve meme (erkek ve kadın) bölgelerine uygulanır." ifadelerini kullandı.