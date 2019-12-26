Wagner Grubu: Libya'daki paralı Rus askerler - Son Dakika
Son Dakika Güncel Wagner Grubu: Libya'daki paralı Rus askerler - Son Dakika

Wagner Grubu: Libya'daki paralı Rus askerler

6 saat önce

Ukrayna, Suriye ve Sudan'da savaşan Wagner Grubu adlı Rus paralı askerler en son Libya'da da ortaya çıktı.

Wagner Grubu: Libya'daki paralı Rus askerler, System.String[]

Ukrayna, Suriye ve Sudan'da savaşan Wagner Grubu adlı Rus paralı askerler en son Libya'da da ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da işaret ettiği Wagner Grubu, Batı ve Rus basınında son yıllarda gündemden düşmüyor.

Libya ve ABD'li yetkililer, Libya'da savaşan sözleşmeli askerlerin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın bir milyarderin sahibi olduğu Wagner Grup adlı paramiliter örgüt olduğunu ileri sürdü.

BM tarafından tanınan Libya hükümetine karşı darbeci general Halife Hafter saflarında savaşan Wagner Grubu'nun adı, Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesinde ayrılıkçı milisler ile Ukrayna Ordusu arasında yaşanan çatışmalarda duyuldu. Rus paralı askerlerden oluşan Wagner Grubu Suriye, Sudan ve Venezuella'da da faaliyet yürütüyor. Rus ordusunun üniformasını taşımayan, kamuflaj kıyafetli Wagner Grup askerleri 2014 yılında Kırım'daki çatışmalar sırasında da sahneye çıkmıştı.

'PUTİN'İN ÖZEL ORDUSU'

Ukrayna basınında 'Putin'in özel ordusu' olarak yansıtılan Wagner Grubu'nun, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen ünlü Rus milyarder Yevgeniy Prijogin tarafından finanse edildiği ileri sürülüyor. Moran Security Group adlı özel güvenlik şirketinin bünyesinde 2013 yılında Slav Kolordusu (Slavyanskiy Korpusk) adıyla faaliyete başlayan birlikte 267 sözleşmeli asker, Suriye'de petrol sahalarını ve boru hatlarını korumakla görevlendirildi. Daha sonra bu ülkedeki iç savaşa da katılan birlik, önceden Rusya ordusunun istihbarat birimlerinde görev yapan eski yarbay Dmitriy Utkin'in komutasında Ukrayna'nın doğusundaki çatışmalarda aktif rol üstlendi.

'HÜKÜMETE BAĞLI' İDDİASI

Rus basınında yer alan bazı haberlerde, Wagner Grubu'nun Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı hareket ettiği iddia edildi. The Bell sitesi, 2015 yılı itibarıyla Wagner Grubu'nun yıllık bütçesinin 10,3 milyar rubleyi (yaklaşık 166 milyon dolar) bulduğunu yazdı. Uzmanlara göre yaklaşık 6 bin kişiden oluşan Wagner Grubu'nda sözleşmeli askerlerin aylık maaşları 2-3 bin dolar civarında. Paralı savaşçılar, yerine getirdikleri görevlere göre ayrıca prim de alıyor. Savaş bölgelerinde ölmeleri halinde ise yakınlarına 50-80 bin dolar tazminat ödeniyor. Wagner Grunu'nun Rus devleti ve ülkede etkinliği olan zengin isimler tarafından finanse edildiği de iddialar arasında.

'WAGNER' İSMİ NEREDEN GELİYOR?

İddiaya göre Nazi Almanyası'nın hayranı olan Dmitriy Utkin'in, Wagner Grubu adını seçerken, Hitler'in en sevdiği müzisyen olan Richard Wagner'e atıfta bulunduğu belirtiliyor.

Rusya yasalarında, devlete bağlı olmayan silahlı grupların başka bir ülkede askeri faaliyette bulunması yasak. Bu durumda 7 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Kiralık askerlerin finansmanı ve eğitiminde bulunan kişiler için ise bu ceza 15 yıla çıkıyor. Rusya'da son yıllarda Wagner Grubu'nun faaliyetlerinin yasal hale getirilmesi için girişimler sürüyor. Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma'da konuyla ilgili yasa tasarısı sunulurken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da paralı askerlerin haklarının korunmasına yönelik yasal düzenleme yapılması fikrini desteklediğini açıklamıştı.


Ukrayna, Suriye, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 09:31 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Suriye ilk kez Rus şirketle birlikte Akdeniz'de petrol çalışmalarını başlattı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meclis açılınca yapacağımız ilk iş, Libya için tezkere getireceğiz Libya İçişleri Bakanı'ndan açıklama: Türkiye'den asker isteyeceğiz 27 yaşındaki Rus piyanist kiraladığı dairede gaz sızıntısından hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
16:01 FATİH'TE AYNI NOKTADA İKİNCİ OLAY - Son Dakika
15:57 Yılb aşı öncesi Uludağ'da 20 otelde alkol ve yemek denetimi - Son Dakika
15:56 Eskişehir'deki yüzde 60'lık su zammı yargıya taşındı - Son Dakika
15:55 Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy anıldı - Son Dakika
15:55 Şahinbey Belediyesinden hayvan yetiştiricilerine 7 bin ton yem desteği - Son Dakika
15:41 Tunceli'de koruma altındaki yaban keçisini kaçak avcılar vurdu - Son Dakika
15:13 Son dakika: AYM, Wikipedia'nın erişime engellenmesini hak ihlali saydı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 16:05:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Wagner Grubu: Libya'daki paralı Rus askerler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]