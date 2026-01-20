ABD'li ünlü yatırımcının evinde cinsel işkence düzenekleri bulundu - Son Dakika
ABD'li ünlü yatırımcının evinde cinsel işkence düzenekleri bulundu

20.01.2026 18:18
ABD'nin finans merkezi Wall Street'in tanınmış isimlerinden 70 yaşındaki yatırımcı Howard Rubin'in evinde cinsel saldırı ve işkence düzenekleri bulundu. Mahkemeye sunulan belgelerde, Rubin'in kadınlara yıllarca şiddet uyguladığı öne sürüldü.

Wall Street'in tanınmış isimlerinden 70 yaşındaki yatırımcı Howard Rubin'in evinde kadınlara yönelik cinsel saldırı ve işkence düzenekleri tespit edildi.

Wall Street Journal'in haberine göre, savcılık, mağdur olduğunu iddia eden kadınların talebi üzerine açtığı davada, Rubin'in Manhattan'daki çatı katındaki dairesini inceledi.

CİNSEL İŞKENCE DÜZENEKLERİ BULUNDU

Dava dosyasında, "zindan" olarak tabir edilen dairede, Rubin'in, kadınlara yıllarca, rızaları dışında şiddet, cinsel saldırı ve psikolojik baskı uyguladığı ve bunun için de işkence düzenekleri hazırladığı öne sürülüyor.

ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI ALABİLİR

Mahkeme kayıtlarına göre, en az 10 mağdurun yer aldığı dosyada Rubin'e elektrik verme, ağır darp ve tecavüz suçlamaları da yönetildi. Rubin suçlamaları kabul etmezken avukatları, kadınların rızaları olduğunu savunuyor.

Eylül 2025'te cinsel istismar ve insan ticareti suçlamalarıyla tutuklanan Rubin, şu anda Brooklyn'deki cezaevinde yargılanmayı bekliyor. Öte yandan, suçlu bulunması halinde Rubin'in ömür boyu hapis cezası alabileceği kaydediliyor.

NE OLMUŞTU?

Ayrıca, hakkında daha önce açılan iki davada suçlu bulunan Rubin'in mağdur kadınlara 3,8 milyon dolar tazminat ödemesine hükmedilmişti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güncel, Finans, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
