Son Dakika Haberleri: Washington sele teslim oldu
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Washington sele teslim oldu

2 saat önce

– ABD'de sağanak yağışlar sonucu, sel meydana geldi.

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– ABD'de sağanak yağışlar sonucu, sel meydana geldi.
Yağışlar başkent Washington'da hayatı olumsuz etkiledi. Ulusal Meteoroloji Servisi'nin (NWS) açıklamasına göre, tarihin en yağışlı Temmuz günlerinden birini geçiren Washington'da ulaşım durma noktasına geldi. Otomobiller yollarda kalırken, Virginia Square Metro İstasyonu'nun tavanının su sızdırması sonucu metro seferleri de yapılamadı. Yağışlar, Maryland ve Virginia eyaletlerinde etkili olurken vatandaşlara uzun süre elektrik verilemedi.
Yetkililer, yaşanan sağanak yağış ve sel sonucunda ölü ya da yaralı olmadığını bildirdi.


- Abd
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 10:51 Kaynak: DHA
Amerika Birleşik Devletleri, Washington, Dünya
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