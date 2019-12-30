West Ham United'ın yeni teknik direktörü David Moyes oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor West Ham United'ın yeni teknik direktörü David Moyes oldu - Son Dakika Spor

West Ham United'ın yeni teknik direktörü David Moyes oldu

6 saat önce

İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United'da Şilili Manuel Pellegrini'den boşalan teknik direktörlük görevine, David Moyes getirildi.

West Ham United'ın yeni teknik direktörü David Moyes oldu, System.String[]

İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United'da Şilili Manuel Pellegrini'den boşalan teknik direktörlük görevine, David Moyes getirildi.

West Ham United Kulübü, 56 yaşındaki İskoç teknik direktör Moyes ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Everton'ı 11 yıl çalıştırdıktan sonra kariyerini Manchester United, Real Sociedad ve Sunderland'de sürdüren Moyes, 2017-2018 sezonunda da West Ham United'ın başında yer almıştı.

Bu sezon 20 haftası geride kalan Premier Lig'de bir maç eksiğiyle 19 puan toplayan West Ham United, 17. sırada yer aldı.

Manuel Pellegrini, West Ham United, David Moyes, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 10:28 Kaynak: AA
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