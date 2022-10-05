WhatsApp'ta ekran görüntüsü almak tarihe karışıyor! - Son Dakika
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WhatsApp'ta ekran görüntüsü almak tarihe karışıyor!

05.10.2022 00:22
WhatsApp'ta ekran görüntüsü almak tarihe karışıyor!

WhatsApp ekran görüntüsü almayı zorlaştırıyor. Bir kez görüntüle olarak seçilen medyaları kaydetmek mümkün olmayacak.

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, arkadaşlıkları bozacak yeni bir özellik alıyor. Uygulamaya daha fazla gizlilik kazandırmak isteyen platform, tek sefer açılabilen ekran görüntüsü veya videoların kaydedilmesini engelleyecek. Ekran görüntüsü alınmasına veya video kaydı yapılmasına izin verilmeyecek.

WhatsApp "Bir kez görüntüle" medyasının ekran görüntüsü alınamayacak

Meta CEO'su Mark Zuckerberg tarafından Ağustos ayında açıklanan gizlilik önlemleri WhatsApp'a gelmeye başladı. Android için WhatsApp 2.22.22.3 sürümünde test edilebilen yeni özellik kapsamında, "Bir kez görüntüle" olarak işaretlenen medyaların ekran görüntüsünü ve videosunu kaydetmek mümkün olmayacak.

?? WhatsApp beta for iOS 22.21.0.71: what's new?

WhatsApp is releasing screenshot blocking for view once images and videos to some beta testers!https://t.co/fXvDQIlSxi pic.twitter.com/tIiR3FpBNs

— WABetaInfo (@WABetaInfo) October 4, 2022

WhatsApp, "Bir kez görüntüle" seçili medyayı kaydetmek istediğinizde "Güvenlik politikası nedeniyle ekran görüntüsü alınamıyor" şeklinde bir uyarı gösteriyor. Beta kullanıcıları arasında test edilmeye başlanan bu değişiklik, kullanıcılardan karışık tepkiler aldı.

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WABetaInfo tarafından aktarılan bilgiye göre, üçüncü parti yazılımlar kullanarak ekran görüntüsü veya video kaydı almak mümkün. Ancak kaydedilen görüntü veya videonun tamamen siyah olduğu fark edildi. Fakat ekran görüntüsü almaya çalışsanız bile karşı tarafa bildirim gitmediğini belirtmekte fayda var.

Klasik bir yöntem olarak ikincil bir telefon veya tablet kullanarak fotoğrafını/videosunu çekmek mümkün. Ayrıca WhatsApp Web'e geldiğinde ise kayıt programlarıyla bu özelliğin atlatılabileceği düşünülüyor. Android için WhatsApp betaya sunulan bu özelliğin kararlı sürüme ne zaman geleceği belirsiz.

?? WhatsApp beta for Android 2.22.22.3: what's new?

WhatsApp is releasing screenshot and screen recording blocking for view once images and videos to some beta testers!https://t.co/KJC3jRTlXf pic.twitter.com/9uxPzfTdc6

— WABetaInfo (@WABetaInfo) October 3, 2022

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji WhatsApp'ta ekran görüntüsü almak tarihe karışıyor! - Son Dakika

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