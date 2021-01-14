WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesi sonrası yoğun ilgi gören Signal'e yeni özellikler geliyor

Signal, yeni güncellemelerin bu ayın sonlarına doğru hem iOS hem de Android platformlarına getirileceğini belirtti.

50 MİLYON KİŞİ İNDİRDİ

Şirket, aynı zamanda Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımda, uygulamanın son zamanlarda ne kadar tercih edildiğini gözler önüne serdi. Son bir günde uygulamaya Android platformu üzerinden akın eden kullanıcı sayısının 10 milyondan 50 milyona çıktığını açıkladı.

SUNDUĞU ÖZELLİKLER NEDENİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Şirket, Whatsapp'ın bir zamanlar büyük beğeni topladığı konuşmaların uçtan uça şifrelenmesi özelliğini bünyesinde bulundurarak, kullanıcıların sadece telefon numaralarını kaydetmesi ve başka hiçbir veriye ulaşmamasıyla en dikkat çeken anlık mesajlaşma uygulamalarından birisi oldu.