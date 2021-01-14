WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesi sonrası yoğun ilgi gören Signal'e yeni özellikler geliyor
14.01.2021 17:46
WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesi şartından sonra yoğun ilgi gören Signal, yeni özellikler getirmeye hazırlanıyor. Sahip olduğu kullanıcı odaklı politikalarıyla zaten yoğun ilgi gören Signal, video görüşmelerindeki kişi kısıtlamasını, 8 kişiden daha yüksek bir sayıya çıkaracak.
Signal, yeni güncellemelerin bu ayın sonlarına doğru hem iOS hem de Android platformlarına getirileceğini belirtti.
50 MİLYON KİŞİ İNDİRDİ
Şirket, aynı zamanda Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımda, uygulamanın son zamanlarda ne kadar tercih edildiğini gözler önüne serdi. Son bir günde uygulamaya Android platformu üzerinden akın eden kullanıcı sayısının 10 milyondan 50 milyona çıktığını açıkladı.
SUNDUĞU ÖZELLİKLER NEDENİYLE DİKKAT ÇEKİYOR
Şirket, Whatsapp'ın bir zamanlar büyük beğeni topladığı konuşmaların uçtan uça şifrelenmesi özelliğini bünyesinde bulundurarak, kullanıcıların sadece telefon numaralarını kaydetmesi ve başka hiçbir veriye ulaşmamasıyla en dikkat çeken anlık mesajlaşma uygulamalarından birisi oldu.
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