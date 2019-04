Wikileaks'in Kurucusu Julian Assange Tutuklandı

Wikileaks kurucusu Julian Assange İngiltere 'nin başkenti Londra 'da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Westminster Ceza Mahkemesi, Assange'ın kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklanmasına karar verdi.Assange'ın 12 aya kadar hapis cezası alabileceği bildirildi."Bu şu an mahkeme huzurundaki hukuki bir konu"İngiltere Başbakanı Theresa May , mahkemenin tutuklama kararının öncesinde İngiliz parlamentosunda yaptığı konuşmada, "(Assange) Ekvador Büyükelçiliğinde 7 yılın ardından kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal ettiği için gözaltına alındı. Ayrıca ABD 'nin iade talebiyle ilişkili olarak gözaltına alındı. Bu şu an mahkeme huzurundaki hukuki bir konu." ifadesini kullandı.Ekvador hükümetinin, konunun çözümlenmesindeki iş birliğinden memnuniyet duyduğunu belirten May, "Bu (Assange'ın gözaltına alınması) kimsenin yasaların üzerinde olmadığını gösteriyor." dedi.Ekvador'un verdiği sığınma hakkını geri çekmesinin ardından bu ülkenin Londra'daki büyükelçiliğinde gözaltına alınan Assange yerel saatle 13.29'da yoğun güvenlik önlemleri altında Westminster'daki Ceza Mahkemesine getirilmişti.İngiliz polisi Scotland Yard'dan yapılan açıklamada, Assange'ın kefaletle serbest bırakılma şartlarına ilaveten ABD'nin iade talebi doğrultusunda gözaltına alındığını bildirmişti.- 2012'den beri büyükelçilikte yaşıyorduABD Dışişleri Bakanlığının çok sayıda yazışmasını internet sitesi aracılığıyla kamuoyuna duyuran ve tartışmalara neden olan 47 yaşındaki Assange, 2012'den beri Londra'nın Knightsbridge semtindeki Ekvador Büyükelçiliğinin bir odasında yaşıyordu.İngiliz mahkemesi, Assange'ın 2010'da iki kadına tecavüzle suçlandığı İsveç 'e iadesine karar vermişti.Assange, hakkındaki iade kararının ardından Haziran 2012'de İsveç'e iadesi halinde ABD'ye gönderilme riski bulunduğu için Ekvador'un Londra Büyükelçiliğine sığınmıştı.İsveç mahkemesi, 2017'de Assange hakkındaki davaları düşürmüştü. Ekvador, Assange'ın siyasi iltica başvurusunu kabul etmiş ve vatandaşlık vermişti.