Son Dakika Haberleri: Will Smith'in Aladdin Filminde Oynayacağı Mavi Cin'den İlk Görüntü Geldi

Will Smith'in Aladdin Filminde Oynayacağı Mavi Cin'den İlk Görüntü Geldi

1 saat önce

Will Smith'in Aladdin filminde canlandıracağı Mavi Cin rolünde, mavi olduğu ilk tanıtım resimleri ortaya çıktı.

Will Smith'in Aladdin Filminde Oynayacağı Mavi Cin'den İlk Görüntü Geldi, System.String[]
Daha önce Entertainment Weekly dergisine insan formuyla kapak olan Will Smith, kapağın ortaya çıkmasının hemen ardından sosyal medyaya koşmuş ve filmde kendisini genellikle mavi olarak göreceğimizi söylemişti.

Smith gönderisinde "BAM!! Cin, Prenses Jasmine ve Aladdin'e ilk bakış, beni Entertainment Weekly'nin kapağında Tepeden Toplu Atkuyruk Olayının hakkını verirken görün!" yazmıştı. Hemen yanına da parantez içinde "Evet mavi olacağım" diye eklemişti.

Mavi Will Smith'in ilk görseli ise ortaya çıktı. Görselde Will Smith'İn kendisi değil, promosyon amaçlı hazırlanan bir çizimi yer alıyor. Bu çizimi Disney'in bardaklar ve karakter kartları gibi yerlerde kullanması bekleniyor.

Filmin yönetmenliğini Guy Ritchie yaparken senaryosunu ise Vanessa Taylor ve John August üstleniyor. Filmde Mena Massoud (Aladdin), Naomi Scott (Jasmine), Will Smith (the Genie), Billy Magnussen (Prince Anders), Nasim Pedrad (Dalia), Marwan Kenzari (Jafar), Numan Acar (Hakim) ve Navid Negahban (Sultan) rol alacak.

Disney'in Aladdin filmi 24 Mayıs'ta beyaz perdede olacak.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:14 

Teknoloji
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