Will Smith, Oscar galalarından 10 yıl men edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Will Smith, Oscar galalarından 10 yıl men edildi

08.04.2022 23:21
Will Smith, Oscar galalarından 10 yıl men edildi

ABD'li aktör Will Smith, 2022 Oscar Ödül Töreni'nde komedyen Chris Rock'a tokat atması nedeniyle 10 yıl boyunca Oscar galalarından ve diğer Akademi etkinliklerinden men edildi.

ABD'li aktör Will Smith, 2022 Oscar Ödül Töreni'nde komedyen Chris Rock'a tokat atması nedeniyle 10 yıl boyunca Oscar galalarından ve diğer Akademi etkinliklerinden men edildi.

ABD'nin Los Angeles şehrinde gerçekleştirilen 2022 Oscar Ödül Töreni'nde Will Smith'in komedyen Chris Rock'a tokat atmasının ardından ABD'li aktör hakkında yeni bir karar açıklandı. Ödül törenini düzenleyen Hollywood Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi Will Smith hakkında disiplin cezasını görüşmek üzere sanal olarak bir araya geldi. Alınan yeni kararla birlikte ödül töreninde Chris Rock'a tokat atan Smith, 10 yıl boyunca Oscar galalarından ve diğer Akademi etkinliklerinden men edildi.

Will Smith 2022 Oscar Ödül Töreni'nde saçkıran hastalığı nedeniyle saçlarını kazıtan eşi hakkında espri yapan komedyen Chris Rock'a atmıştı. Daha sonra akademiden özür dileyerek istifa eden Smith istifa açıklamasında, "Akademi'nin güvenine ihanet ettiğini" ve eylemleri nedeniyle "kalbinin kırıldığını" belirterek, "Davranışım için her türlü sonucu tamamen kabul edeceğim" sözlerini kullanmıştı.

Hollywood Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nin Yönetim Kurulu Üyesi aktör Whoopi Goldberg yaptığı açıklamada, Smith'in yaptıkları nedeniyle büyük sonuçlarla karşılaşacağını ancak Oscar ödülünün geri alınmayacağını belirtmişti.

(İHA)

Will Smith, Oscar galalarından 10 yıl men edildi

YORUMLAR
500

Tam Gemi Şok Denemeleri, Will Smith, Hollywood, Sinema, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Will Smith, Oscar galalarından 10 yıl men edildi - Son Dakika


Son Dakika
23:23 Komedyen Chris Rock'a tokat atan Will Smith Oscar galalarından ve diğer Akademi etkinliklerinden men edildi
23:07 CHP'de 38. Olağan Kurultayı'nın bir yıl ertelenmesiyle muhalif isimler gece vakti kongre yapma çağrısında bulundu
22:58 Abdurrahim Albayrak'tan "şikayet" iddialarına sert yanıt!
22:49 Annesi tarafından sokağa bırakılmıştı! Nisa bebeğin sağlık durumuyla ilgili gelişme yaşandı: İlk kez tepki veriyor
22:47 ABD Kongresinden Biden'a 'Bayraktar TB2' çağrısı: Ukrayna'ya İHA verilsin
22:39 Fenerbahçe, Euroleague'de finale yükseldi
22:09 Süper Lig ekibinin evli başkanı bir kadınla yakalanınca eli ayağına dolandı!
21:45 CNN International, Türk SİHA'ları için Selçuk Bayraktar'la röportaj yaptı!
21:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftarda 7 üniversite öğrencisiyle yemek yedi
21:03 Galatasaray'da başkanlık seçimi iptal oldu mu? Resmi açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 23:35:59. #1.11#
SON DAKİKA: Will Smith, Oscar galalarından 10 yıl men edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement