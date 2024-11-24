Wilma Elles'den Annelik Mesajı - Son Dakika
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Wilma Elles'den Annelik Mesajı

Wilma Elles, IF Wedding Fashion İzmir'de annelik ve iş hayatı dengesi üzerine konuştu.

24.11.2024 13:51
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(İZMİR) - Avrupa'nın en büyük moda fuarlarından IF Wedding Fashion İzmir – Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı, renkli defilelere ev sahipliği yaptı. Fuar boyunca farklı defilelerde podyuma çıkan oyuncu ve manken Wilma Elles, bir yaşındaki kızı Tiara Manolya'yı yanından ayırmadı. Çıktığı defile sonrası açıklamalarda bulunan üç çocuk annesi Elles, annelikle birlikte iş hayatının uyumlu bir şekilde sürdürülebileceğini ve kadınların korkmaması gerektiğini söyledi.

IF Wedding Fashion İzmir, sektöre yön veren markaları, dünyanın dört bir yanından profesyonel ziyaretçileri ve tasarımcıları bir araya getirdi. Fuarda, tanınmış mankenlerin katılımı ile birçok markanın defilesi de gerçekleştirildi. Farklı defilelerde podyuma çıkan Wilma Elles defile sonrası henüz 1 yaşındaki kızı Tiara Manolya ile birlikte kamera karşısına geçerek yaptığı açıklamada, hemcinslerine seslendi ve anne olmaktan korkmamaları gerektiğini söyledi. Halen bir dizide oynayan ve modellik yapmaya devam eden Wilma Elles, annelik deneyimi ile ilgili düşüncelerini paylaştı. Elles, kadınların iş ve özel hayat dengesini sağlarken aynı zamanda çocuk sahibi olmaktan çekinmemeleri gerektiğinin altını çizdi. Wilma Elles, annelikle birlikte hayatın devam ettiğini, iş hayatını sürdürmenin de mümkün olduğunu vurguladı.

"Çocuklar dünyadaki en güzel şey"

Model ve oyuncu Elles, "Bebeğim de benim gibi dikkatleri üzerine çekmeyi seviyor. Masaların üzerine çıkıyor, ilgi çekici şeyler yapıyor, taraftar topluyor. Dizide de birlikteyiz, buradan sete gidiyorum dizi çok olağanüstü bir yapım, benim için çok güzel bir his, çok heyecanlıyım. Çalışan bir anneyim ve kızımın yanımda olması daha iyi onun için. İster istemez kameralar da oluyor, ben de 'hayır çekmeyin' diyen bir insan değilim. Şu anda doğum sayıları azaldı, hiç korkmayın çocuklar dünyadaki en güzel şey. Çalışabilirsiniz, vücudunuz bozulmuyor, emzirebilirsiniz. Dünyadaki en güzel şey çocuklar" diyerek anne olmanın hayatı kısıtlamayacağının görülmesini istedi.

"Bu organizasyon çok önemli"

IF Wedding Fashion İzmir'de yer almaktan duyduğu memnuniyeti de dile getiren Elles, "Burada olmak çok güzel. Buradaki çalışmalar muhteşem. Giyim sektörü pandemi sonrası canlanmakta zorlanıyor ve tekrar eski haline getirilmesi için böyle organizasyonlar çok önemli" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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