Windows 11: 2022'in En Son Güncellemesini Yayınladı - Son Dakika
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Windows 11: 2022'in En Son Güncellemesini Yayınladı

28.09.2022 18:08
Windows 11: 2022'in En Son Güncellemesini Yayınladı

Windows 11 veya Windows 10 kullanıyorsanız, en son Windows 11 2022 sürümüne güncelleme yapmanıza yardımcı olacak bilgiyi sizler ile paylaşıyoruz.

Microsoft, Windows 11 2022 güncellemesini yayınlayarak işletim yazılımının en son sürümü haline getirdi. Yeni güncelleme, Xbox Controller çubuğu, 20.000'den fazla Android uygulaması içeren Amazon App Store ve daha fazlası gibi oyuna özgü özellikleri beraberinde getiriyor. En son güncellemeyi bilgisayarınıza nasıl indirebileceğiniz aşağıda açıklanmıştır.

Windows 11: 2022'in En Son Güncellemesini Yayınladı

Zaten Windows 11 Kullanıyorsanız Windows 11 2022 Nasıl İndirilir:

21H2 sürümünü çalıştıran Windows 11 kullanıcıları, yeni güncellemenin masaya getirdiği yeni özellikleri deneyimlemek için aşağıdaki adımları izleyebilir.

İlk önce, Windows Ayarları'nı açın.

Şimdi, Windows Ayarları'nda Windows Update'e gidin.

Güncellemeleri Kontrol Et'i seçin.

Windows 11: 2022'in En Son Güncellemesini Yayınladı

Windows 10 Kullanıyorsanız Windows 11 2022 Nasıl İndirilir:

Windows 11'e yükseltmeye hak kazanmak için önce PC Health Check uygulamasını indirmeniz ve cihazınızın minimum gereksinimleri karşılayıp karşılamadığını kontrol etmeniz ve ardından aşağıdaki adımları izlemeniz gerekir.

Windows Ayarları'nı açın.

Güncelleme ve Güvenlik> Windows Update'e gidin.

Güncellemeleri Kontrol Et'i seçin.

Şimdi, cihazınız uygunsa, güncelleme hazır olmalı ve indirme ve yükleme seçeneği görünmelidir.

Güncellemeyi yüklemeye hazır olduğunuzda İndir ve Yükle'yi seçin.

YORUMLAR
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Kaynak: Tekmoloji

Microsoft, xbox, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Windows 11: 2022'in En Son Güncellemesini Yayınladı - Son Dakika

Bu haber Tekmoloji tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Tekmoloji tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Tekmoloji kurumudur.

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