Witkoff ve Kushner USS Abraham Lincoln\'u Ziyaret Etti

Dünya

08.02.2026 12:39
ABD'nin Orta Doğu Temsilcisi Witkoff ve Kushner, USS Abraham Lincoln uçak gemisini ziyaret etti.

ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner'ın, USS Abraham Lincoln uçak gemisini ziyaret ettiği bildirildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner'ın CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper ile Umman Denizi'nde konuşlu USS Abraham Lincoln uçak gemisine ziyaret gerçekleştirdiğini duyurdu. Açıklamada, taarruz grubunun bölgedeki deniz güvenliği ve istikrarın desteklenmesi amacıyla CENTCOM sorumluluk sahasında görev yaptığı kaydedildi.

