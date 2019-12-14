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World Judo Masters: Fransa ve Hollanda turnuvaya damgasını vurdu
6 saat önce
Çin'in Qingdao şehrinde gerçekleşen World Judo Masters turnuvasının son gününde Türkiye de bronz madalya kazandı.
Çin'in Qingdao şehrinde gerçekleşen World Judo Masters turnuvasının son gününde Türkiye de bronz madalya kazandı. View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 10:42
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