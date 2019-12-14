World Judo Masters: Fransa ve Hollanda turnuvaya damgasını vurdu - Son Dakika
Son Dakika Dünya World Judo Masters: Fransa ve Hollanda turnuvaya damgasını vurdu - Son Dakika Dünya

World Judo Masters: Fransa ve Hollanda turnuvaya damgasını vurdu

6 saat önce

Çin'in Qingdao şehrinde gerçekleşen World Judo Masters turnuvasının son gününde Türkiye de bronz madalya kazandı.

">

Çin'in Qingdao şehrinde gerçekleşen World Judo Masters turnuvasının son gününde Türkiye de bronz madalya kazandı. View on euronews

World Judo Masters: Fransa ve Hollanda turnuvaya damgasını vurdu

Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 10:42 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

KKTC Başbakanı Tatar: Acil ihtiyaç nedeniyle İHA ve SİHA kullanımına izin verildi
Abdullah Gül, Davutoğlu'nu arayarak Gelecek Partisi'nin kuruluşu nedeniyle tebrik etti Çavuşoğlu: ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımları gerçekleşirse Türkiye karşılık verir Son dakika: Libya ile askeri anlaşma Meclis'e geldi

Son Dakika Haberleri
03:15 Malatya'yı ayağa kaldıran saldırı iddiası - Son Dakika Haber
02:56 Soylu'dan CHP'ye kritik 'Las Tesis' sorusu - Son Dakika Haber
02:09 Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de - Son Dakika Haber
01:45 Park halindeki otomobil alev topuna döndü - Son Dakika Haber
01:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsviçre ve Malezya'yı ziyaret edecek - Son Dakika Haber
00:43 CHP'li kadınlardan TBMM Genel Kurulu'nda "Las Tesis" eylemi - Son Dakika Haber
00:18 Otomobil, kaza sonrası toplanan kalabalığa daldı: 8 yaralı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2019 05:06:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: World Judo Masters: Fransa ve Hollanda turnuvaya damgasını vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]