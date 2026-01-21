Wushu Sporcularından Ziyaret

DÜZCE (İHA) – Türkiye ve Avrupa'da elde ettikleri önemli derecelerle adından söz ettiren wushu sporcuları ve antrenörleri, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü Zekeriya Arslantürk'ü ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette sporcuların elde ettiği başarılar hakkında bilgi alınırken, İl Müdürü Arslantürk, wushu branşında kazanılan derecelerin Düzce ve ülke sporu adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti. Sporcuları ve antrenörlerini tebrik eden Arslantürk, disiplinli çalışmaların ve azmin bu başarıların temelinde yer aldığını vurguladı. Ziyaretin sonunda başarılı sporculara çeşitli hediyeler takdim edilirken, program hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - DÜZCE