WWDC22'yi pas geçen Apple AR/VR için yeni tarih geldi! - Son Dakika
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WWDC22'yi pas geçen Apple AR/VR için yeni tarih geldi!

07.06.2022 20:12
WWDC22'yi pas geçen Apple AR/VR için yeni tarih geldi!

Sektörde sızıntılarıyla ön plana çıkan Ming-Chi Kuo, Apple AR/VR başlığının potansiyel çıkış tarihini paylaştı. İşte ayrıntılar...

Apple'ın merakla beklenen Dünya Geliştiriciler Konferansı'nın (WWDC22) ilk etabı dün tamamlandı. Şirket; iOS 16, iPadOS 16, MacOS Ventura, watchOS 9, M2 işlemcili MacBook Air ve Pro modellerini tanıttı. Tabii etkinlikte vitrine çıkması beklenen bir diğer ürün yıllardır sızıntılarla gündemden düşmeyen Apple AR/VR idi. Ancak beklenen olmadı.

Apple'ın ilk karma gerçeklik başlığı AR/VR için bugün yeni bir tarih ortaya çıktı. Sektörde sızıntılarıyla ön plana çıkan Ming-Chi Kuo, ürünün potansiyel tanıtım tarihini paylaştı. İşte Apple AR/VR çıkış tarihi!

Apple AR/VR için yeni tarih geldi

Bugüne dek ortaya çıkan sızıntıların ortak noktası Apple'ın AR ve VR teknolojilerini bir araya getiren karma gerçeklik başlığının WWDC22 konferansında vitrine çıkacağı yönündeydi. Ancak iddiaların aksine şirketten konuyla ilgili en ufak bir açıklama duymadık. Durum böyle olunca ürünü bekleyen kullanıcılar büyük hayal kırıklığı yaşadı.

WWDC22'yi pas geçen Apple AR/VR için yeni tarih geldi!

Ming-Chi Kuo, geçtiğimiz saatlerde merakla beklenen ürünle ilgili yeni bilgiler paylaştı. Kuo'ya göre Apple AR/VR, 2023'ün ocak ayında vitrine çıkacak. Tanıtımdan 2 ila 4 hafta içerisinde geliştiricilere gönderilecek. Aynı zamanda 2023'ün ikinci çeyreğinde ön siparişe açılacak. Haziran ayındaki WWDC23 öncesinde satışa çıkacak.

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Bunun dışında The New York Times'ın geçtiğimiz hafta ortaya attığı iddiaya göre Apple, AR/VR başlığı için Hollywood yönetmenlerinden film ve dizi almak istiyor. Şirketin karma gerçeklik başlığını nasıl kullanacağı belirsiz olsa da sinema konusunda önemli adımlar atacak gibi görünüyor. Son olarak başlık, realityOS işletim sistemini çalıştıracak.

(2/2)

1. EVT starting from 3Q22.

2. Media event on Jan 2023. 3. Delivery of development toolkit within 2-4 weeks after the event.

4. Starting pre-order in 2Q23.

5. Hitting store shelves before WWDC 2023.

— ??? (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) June 7, 2022

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple'ın AR/VR başlığı, iddia edildiği üzere 2023 yılında çıkış yapar mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Güncel WWDC22'yi pas geçen Apple AR/VR için yeni tarih geldi! - Son Dakika

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