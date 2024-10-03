Xaura Global ve Gürkan Kandemir Öncülüğünde Ağ Pazarlamada Meslekleşme Devrimi!

Advertorial Bülten

Ağ pazarlama sektörü, global ölçekte hızla büyümeye devam ederken 2022 yılında dünya genelinde 186 milyar dolarlık bir ekonomik hacme ulaştı. Türkiye'de de 5.5 milyon kişinin aktif olarak yer aldığı bu sektör, girişimcilik fırsatları ve iş imkânları yaratıyor. Ancak sektör, yasal düzenlemelerin ve profesyonel eğitimlerin eksikliği nedeniyle olumsuz algılarla karşı karşıya kalıyordu. Araştırmalara göre, eğitimli ve donanımlı temsilciler %30 daha fazla gelir elde ediyor.

Bu noktada devreye giren Xaura Global, Gürkan Kandemir liderliğinde Uluslararası Meslek Enstitüsü (UMENS) ile güçlerini birleştirerek ağ pazarlamayı resmileştiriyor ve meslekleştiriyor. Bu iş birliği sayesinde, sektör profesyonelleşecek, yasal düzenlemeler doğrultusunda kariyer fırsatları sunulacak ve eğitimini tamamlayanlar, Xaura Global'in 40.000'den fazla temsilcisinin yer aldığı geniş iş ağına katılabilecek.

Peki, bu süreç nasıl işleyecek ve iş birliği neler içeriyor?



Haberimizin devamında tüm soruların yanıtlarını bulabilirsiniz.Network Marketing Nedir? Network marketing, bağımsız satış temsilcileri aracılığıyla ürün ve hizmetlerin tüketiciye ulaştırıldığı bir satış ve pazarlama modeli. Temsilciler hem ürün satışından hem de yeni temsilciler kazandırarak kazanç elde ediyor. Ancak bu alanda başarı, doğru eğitim ve bilgiyle mümkün.

Xaura Global ve Gürkan Kandemir Kimdir?

Xaura Global, ağ pazarlama sektöründe yenilikçi iş modelleri sunan bir firma olup, lideri Gürkan Kandemir'in önderliğinde sektörde güven ve saygınlık kazandı. Kandemir, sektörün profesyonelleşmesi ve yasal zeminde faaliyet göstermesi için büyük adımlar atıyor. UMENS ile yapılan bu iş birliği, ağ pazarlamayı resmi bir meslek haline getirerek sektördeki eğitimli ve güvenilir temsilcilerin sayısını artırmayı hedefliyor.

UMENS Hakkında Uluslararası Meslek Enstitüsü (UMENS), MYK ve MEB onaylı mesleki eğitimler sunarak, birçok sektörde profesyoneller yetiştiriyor. Xaura Global ile yapılan iş birliği kapsamında ağ pazarlama sektörü için özel bir eğitim müfredatı hazırlandı ve mesleki yeterlilik belgeleri sunulacak.

İş Birliğiyle Neler Değişecek?

Xaura Global ve UMENS arasında yapılan iş birliğiyle, sektöre adım atan temsilciler, hem mesleki eğitim alacak hem de yasal bir zeminde kariyer yapma şansına sahip olacak. Denetimsiz ve eğitimsiz işleyişlerin önüne geçilecek, eğitimli temsilciler daha uzun süre sektörde kalarak, sürdürülebilir bir başarı elde edebilecekler. Bu süreç sonunda, sektörde %40 daha fazla iş güvenliği ve %25 daha uzun süreli kariyer fırsatları sunulması hedefleniyor.

Ağ pazarlama sektöründe yeni bir dönemin başladığı bu iş birliği ile, artık eğitimli ve sertifikalı profesyoneller çalışacak ve sektöre duyulan güven artacak.