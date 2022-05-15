Xi, Bae'nin Yeni Devlet Başkanına Tebrik Mesajı Gönderdi - Son Dakika
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Xi, Bae'nin Yeni Devlet Başkanına Tebrik Mesajı Gönderdi

15.05.2022 18:34
Xi, Bae'nin Yeni Devlet Başkanına Tebrik Mesajı Gönderdi

BEİJİNG, 15 Mayıs (Xinhua) - - Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) devlet başkanlığına seçilen Şeyh Muhammed bin Zayid El Nahyan'ı Cumartesi günü tebrik etti.

BEİJİNG, 15 Mayıs (Xinhua) - - Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) devlet başkanlığına seçilen Şeyh Muhammed bin Zayid El Nahyan'ı Cumartesi günü tebrik etti. Xi, gönderdiği tebrik mesajında, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana ikili ilişkilerin her yönüyle ve derinlemesine geliştiğine işaret etti. İki tarafın temel çıkarlarıyla ilgili ve büyük kaygı duydukları konularda her zaman birbirlerine sağlam şekilde desteklediğini, çeşitli alanlardaki tatbiki işbirliğini verimli şekilde sürdürdüğünü ve Kovid-19 pandemisine karşı yürütülen ortak mücadelede önemli sonuçlar elde ettiğini belirten Xi, iki ülke halkı arasındaki dostluğun da sürekli olarak derinleştiğini vurguladı. Çin-BAE ilişkilerinin gelişimine büyük önem verdiğini belirten Xi, Çin-BAE kapsamlı stratejik ortaklığını iki ülke ve halklarının yararına daha da derinleştirmek için Devlet Başkanı Şeyh Muhammed ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

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BAE'nin yeni Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan kimdir? BAE'nin yeni Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan kimdir?

Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Xi, Bae'nin Yeni Devlet Başkanına Tebrik Mesajı Gönderdi - Son Dakika


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