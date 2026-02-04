Xi ve Putin ile Stratejik İşbirliği Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Xi ve Putin ile Stratejik İşbirliği Vurgusu

04.02.2026 17:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Cumhurbaşkanı Xi, uluslararası istikrar için Çin-Rusya işbirliğini artırma çağrısında bulundu.

BEİJİNG, 4 Şubat (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, içinde bulunduğumuz yılın başından bu yana uluslararası konjonktürün giderek daha çalkantılı hale geldiğini belirterek, Çin ile Rusya'nın küresel stratejik istikrarı korumak için birlikte çalışması gerektiğini söyledi.

Xi çarşamba günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile çevrimiçi bir görüşme gerçekleştirdi. Xi, sorumluluk sahibi büyük ülkeler ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olan Çin ve Rusya'nın, uluslararası toplumu eşitlik ve adaleti gözetmeye teşvik etme, İkinci Dünya Savaşı'nda elde edilen zaferin sonuçlarını kararlılıkla koruma ve merkezinde Birleşmiş Milletler'in yer aldığı uluslararası sistemi ve uluslararası hukukun temel normlarını savunma sorumluluğu bulunduğunu vurguladı.

Xi, iki ülkenin üst düzey etkileşimi artırması ve çeşitli alanlarda tatbiki işbirliğini güçlendirmesi gerektiğini vurguladı.

Xi, bu yıl Çin-Rusya stratejik koordinasyon ortaklığının kurulmasının 30. yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, iki ülkenin daha derin bir stratejik koordinasyon yürütmesi ve büyük ülkeler olarak üstlendikleri sorumlulukları daha proaktif biçimde yerine getirmesi yoluyla ikili ilişkilerin doğru istikamette ilerlemesinin sağlanması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: Xinhua

Dış Politika, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Güncel, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Xi ve Putin ile Stratejik İşbirliği Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail ordusundan Suriye’deki tarım arazilerine saldırı İsrail ordusundan Suriye'deki tarım arazilerine saldırı
“Eşimin geliri yok, işsiz“ diyen kadının kocasının sigortalı işte çalıştığı ve 3 araçları olduğu ortaya çıktı "Eşimin geliri yok, işsiz" diyen kadının kocasının sigortalı işte çalıştığı ve 3 araçları olduğu ortaya çıktı
Başsız ceset vahşetini, komşusu tüm soğukkanlılığıyla itiraf etti Başsız ceset vahşetini, komşusu tüm soğukkanlılığıyla itiraf etti
Uşakspor, dünyada viral olan görüntü için açıklama yaptı Uşakspor, dünyada viral olan görüntü için açıklama yaptı
Beyaz Saray: İran İHA’sını düşürmekle gereğine uygun hareket ettik Beyaz Saray: İran İHA'sını düşürmekle gereğine uygun hareket ettik
Türk futbolunda görülmemiş olay 10 karşılaşmada da deplasman takımları gol atamadı Türk futbolunda görülmemiş olay! 10 karşılaşmada da deplasman takımları gol atamadı

18:09
Bill Gates’ten Epstein itirafı: Onunla vakit geçirmek büyük bir hataydı
Bill Gates'ten Epstein itirafı: Onunla vakit geçirmek büyük bir hataydı
17:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran’a tüm dış müdahaleler önemli risk tescil ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'a tüm dış müdahaleler önemli risk tescil ediyor
17:45
Fenerbahçe, Kante’nin maliyetini açıkladı
Fenerbahçe, Kante'nin maliyetini açıkladı
17:25
20 yıla kadar hapis talebi Ekrem İmamoğlu dahil 4 isim hakkında siyasi casusluk davası açıldı
20 yıla kadar hapis talebi! Ekrem İmamoğlu dahil 4 isim hakkında siyasi casusluk davası açıldı
17:02
Arka Sokaklar’ın Vedat Müdür’ü son haliyle sevenlerini üzdü
Arka Sokaklar'ın Vedat Müdür'ü son haliyle sevenlerini üzdü
17:00
MHP’li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık
MHP'li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 18:38:37. #7.11#
SON DAKİKA: Xi ve Putin ile Stratejik İşbirliği Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.