Xiaomi 12 serisinde önemli gelişme: İki model daha geliyor! - Son Dakika
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Xiaomi 12 serisinde önemli gelişme: İki model daha geliyor!

26.05.2022 18:36
Xiaomi 12 serisinde önemli gelişme: İki model daha geliyor!

Geçtiğimiz yıl tanıtılan Xiaomi 12 serisi hakkında yeni bir iddia ortaya çıktı. Söylentilere göre seriye iki model daha geliyor.

Xiaomi 12 serisi, geçen yıl Çin'de piyasaya sürüldü. Mart ayında globale ve bir süre önce ülkemizde resmi olarak satışa çıkan seri, yakında yeni modellerin katılımıyla bir hayli genişleyecek. Burada Xiaomi 12 Ultra, 12S ve 12S Pro ön plana çıkıyor. Fakat son gelen bilgilere göre seri beklenenden daha da geniş olacak.

Xiaomi 12T ve 12T Pro Hypercharge ortaya çıktı

Uzunca bir süredir sızıntılarla gündemde olan Xiaomi 12 Ultra, 12S ve 12S Pro için geri sayım başlarken, kısa bir süre önce AET veri tabanında 22071212AG ve 22081212UG model numaralarına sahip iki cihaz daha ortaya çıktı.

Xiaomi 12 serisinde önemli gelişme: İki model daha geliyor!

Bu telefonların Xiaomi 12T ve 12T Pro Hypercharge olduğu iddia edilirken, daha önce de karşımıza çıkan Redmi K50S ve K50S Pro Hypercharge'ın küresel pazarlar için yeniden markalanmış sürümleri olduğu ileri sürülüyor.

Xiaomi 12S, Leica imzası ile görüntülendi

Xiaomi 12T ve 12T Pro Hypercharge'ın teknik özellikleriyle ilgili sadece bir detay biliniyor. Bu da geçtiğimiz hafta tanıtılan Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisinden güç alacak olmaları.

Yonga seti, selefine kıyasla yüzde 10 daha hızlı CPU ve GPU sunuyor. Ayrıca güç konusunda yüzde 15 daha verimli. Watt başına ise yüzde 20 daha iyi AI performansı sunan yonga setinin 4 nm fabrikasyon süreciyle üretildiğini belirtelim.

Xiaomi 12 serisinde önemli gelişme: İki model daha geliyor!

Bunun dışında bir adet 3.19 GHz Cortex-X2, üç 2.75 GHz Cortex-A710 ve dört 1.80 GHz Cortex- A510 çekirdeklerine ev sahipliği yapıyor. Son olarak akıllı telefonların ne zaman tanıtılacağı da büyük merak konusu.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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Kaynak: Shiftdelete

Çin Halk Cumhuriyeti, Xiaomi, Mart, Güncel, Son Dakika

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