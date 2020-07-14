Xiaomi mi Smart Band 5 Kutu Açılımı Yapıldı - Son Dakika

Xiaomi, yeni akıllı bileklik modeli mi Band 5'i Çin'de tanıtmıştı. Cihazın global tanıtımının mi Smart Band 5 olarak 15 Temmuz'da yapılması bekleniyor. Tanıtım etkinliği öncesinde, kutu açılımı yapıldı. Xiaomi mi Smart Band 5 kutu içeriği görüntüleri haberimizde.

Global Model mi Smart Band 5 Olarak Tanıtılacak

Xiaomi mi Band 5 akıllı bileklik tanıtımı Haziran ayında Çin'de yapılmıştı. Şirket, yarın cihazın global sürümünü tanıtacak. Global modelin mi Smart Band 5 olarak tanıtılması yüksek ihtimal. Tanıtımdan önce, mi Smart Band 5'i önceden edinmeyi başaran Portekizli blog Techbit, kutu ve içeriğini paylaştı.

Xiaomi mi Smart Band 5 Kutu İçeriği

Xiaomi mi Smart Band 5 kutusu siyah renkte ve önde 5 rakamı dikkat çekiyor. Kutunun arkası beyaz ve bilekliğin öne çıkan özellikleri ve teknik detayları yazıyor. Kutu içeriğinde bileklik dışında manyetik şarj aleti ve talimat kitapçığı bulunuyor. Bileklik, kutusundan İngilizce ve Çince desteği ile çıkıyor ancak OTA güncellemesi ile daha fazla dilin geleceği söyleniyor.

Xiaomi mi Smart Band 5 Özellikleri

Xiaomi'nin yeni akıllı bilekliği mi Smart Band 5, özelleştirilebilir arka planlar, stres seviyesi takibi, nefes egzersizi, özelleştirilebilir kısayollar, PAI zindelik endeksi puanı, daha fazla spor modu desteği ve adet döngüsü takip desteği. gibi yeni özelliklerle geliyor. mi Smart Band 5 Türkiye fiyatı ne olacak? henüz belli değil.