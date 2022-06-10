Xiaomi Smart Band 7 ikinci ele düştü! - Son Dakika
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Xiaomi Smart Band 7 ikinci ele düştü!

10.06.2022 09:39
Xiaomi Smart Band 7 ikinci ele düştü!

Xiaomi, mi Band 7 adıyla duyurduğu akıllı bilekliğini global pazarda Smart Band 7 olarak satacak. Bileklik Çin'de satışa çıkmış gibi duruyor.

Geçtiğimiz günlerde Çin'de mi Band 7 olarak duyurulan Xiaomi'nin yeni akıllı bilekliği ikinci ele düştü. mi Band 7'nin henüz global lansmanını yapmayan ve satışa sunmayan Xiaomi, akıllı bilekliğini Smart Band 7 adıyla raflara getirecek.

Xiaomi mi Band 7 gitti, Smart Band 7 geldi

AliExpress'ten satın alındığı iddia edilen yeni Xiaomi mi Band 7'nin kutusu internete düştü. Bileklik kutusunun üzerinde Çince ifadelere yer verilmediği için, küresel isminin Smart Band 7 olacağı iddia edildi. Ancak Xiaomi, yeni bilekliğini henüz global pazarda satışa sunmuş değil.

Xiaomi Band 7'nin global sürümü hakkında yeni gelişme!

Singapur'daki bir sertifika listesi, daha önce Smart Band 7 markasını doğrulamıştı. AliExpress'teki bu siparişle birlikte Smart Band 7 kutusunun tamamen İngilizce hazırlanması dikkatlerden kaçmadı. Ayrıca Çin versiyonunu isteyen kullanıcılara çok dilli global sürümlerin gönderilmesi de merak uyandırdı.

Xiaomi Smart Band 7 ikinci ele düştü!

Aslında bir süre önce Xiaomi'nin mi Band 7 lansmanını yaptığını hatırlatmak gerekiyor. Bir önceki modele göre yetenekleri artan mi Band 7, 1.62 inç AMOLED ekrana sahip. 326 PPI değer ile karşımıza çıkan cihaz, 500 nit parlaklık seviyesine ulaşabiliyor.

Smart Band 7 ile uyku konusunda birçok yenilik sunuyor. Örneğin, uyku anındaki solunum kalitesi, REM ve kısa süreli uyku detaylarına erişmek mümkün. Ayrıca diğer modellerde standart hale gelen nabız ölçme, stres takibi ve kadınlar için regl takibi gibi detaylar da mevcut.

Xiaomi Smart Band 7 teknik özellikleri

Ekran: 1.62 inç, 326 PPI AMOLED panel, 500 nit parlaklık, 192 x 490 pikselSensör: jiroskop, üç eksenli bir ivmeölçer, SpO2, PPGAğırlık: 13.5 gramBatarya: 180 mAh batarya, 15 güne kadar kullanım süresi

İlk aşamada Çin'e sunulacak bilekliğin küresel çıkış tarihi ise belirsiz. Ayrıca Xiaomi mi Band 7 hakkında daha fazla bilgi için hemen yukarıdaki videomuzu izlemeyi ihmal etmeyin.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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Kaynak: Shiftdelete

Çin Halk Cumhuriyeti, Xiaomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Xiaomi Smart Band 7 ikinci ele düştü! - Son Dakika

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