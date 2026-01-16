Yaban Domuzu Yakalamaya 14 Bin TL Ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Yaban Domuzu Yakalamaya 14 Bin TL Ceza

16.01.2026 16:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erfelek'te yaban domuzu yakalayan Şenel Yılmaz'a 14,911 TL ceza kesildi. Cezayı haksız buluyor.

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop'un Erfelek ilçesinde elleriyle yaban domuzu yakalayan Şenel Yılmaz'a, 14 bin 911 TL ceza uygulandı. Yılmaz, "Ben bu cezayı hak etmedim. Ben kediyi köpeği de kucağıma alıyorum. Seviyorum. Herkes de alır sever. Domuzu vurmadım, kesmedim öyle bir şeyim hiç yok. Asla ve asla olmaz da. Ben bu cezayı yetkili devletimizden, yetkili valimizden yani bu kaldırılır diye inanıyorum" dedi.

Sinop'un Erfelek ilçesinde yaklaşık iki hafta önce yaban domuzunu eliyle yakaladığı görüntülerle gündeme gelen Şenel Yılmaz'a Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından 14 bin 911 lira idari para cezası kesildi. Para cezasına ilişkin konuşan Şenel Yılmaz, şunları ifade etti:

"Domuz sürüsü yaklaşık 2 hafta önce köyümden Erfelek ilçesine aracımla gelirken denk geldi. İçlerinden bir tanesini durarak yakaladım, yola çıkarttım ve bıraktım. Domuza işkence herhangi bir şey asla yapmadım. Artı avlanma da yapmadım. Tesadüfen gelen bir şey. Doğa Koruma tarafından bana 14 bin 900 TL bir ceza geldi. Bunu erken ödersem 11 bin küsur liraya ödeyebileceğim söylendi.

"Böyle bir cezayı hak etmedim"

Ben bu cezayı hak etmedim. Ben kediyi köpeği de kucağıma alıyorum. Seviyorum. Herkes de alır sever. Domuzu vurmadım, kesmedim öyle bir şeyim hiç yok. Asla ve asla olmaz da. Ben bu cezayı yetkili devletimizden, yetkili valimizden yani bu kaldırılır diye inanıyorum. Ben böyle bir cezayı hak etmedim. Görüntülerde benim domuzu yakaladığım, oradan kucağımda yola getirdiğim, yani yarı yer giderek yarı kucağımda getirerek aracın önünde de poz verip saldığım var. Başka bir hiçbir şey yok. Bu ceza konusundan mağdurum. Hak etmedim. Öyle düşünüyorum ben. Bu cezanın bir şekilde iptal edilmesini istiyorum."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yaban Domuzu Yakalamaya 14 Bin TL Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hollanda’nın Utrecht kentinde meydana gelen patlama yangına yol açtı Hollanda'nın Utrecht kentinde meydana gelen patlama yangına yol açtı
Galatasaray’dan Fenerbahçe olay cevap: Eşkıya sürüsü... Galatasaray'dan Fenerbahçe olay cevap: Eşkıya sürüsü...
İsrail, İran devlet bankası Bank Melli’yi “terör örgütü“ listesine aldı İsrail, İran devlet bankası Bank Melli'yi "terör örgütü" listesine aldı
Adana’da 2 çocuğunu tabancayla öldüren baba intihar etti Adana'da 2 çocuğunu tabancayla öldüren baba intihar etti
Silahı kafasına doğrultup defalarca tetiğe bastı, gerçek bambaşka çıktı Silahı kafasına doğrultup defalarca tetiğe bastı, gerçek bambaşka çıktı
Yine İspanya yine ırkçılık Tüm polis o ismi arıyor Yine İspanya yine ırkçılık! Tüm polis o ismi arıyor

18:06
Kasımpaşa’nın antrenman videosu viral oldu
Kasımpaşa'nın antrenman videosu viral oldu
17:35
Süper Lig devinin yaptığı anlaşma Amedspor taraftarlarını kızdırdı
Süper Lig devinin yaptığı anlaşma Amedspor taraftarlarını kızdırdı
17:28
MHP’li başkanın emekliler için sarf ettiği sözler Bahçeli’yi kızdıracak
MHP'li başkanın emekliler için sarf ettiği sözler Bahçeli'yi kızdıracak
17:05
CHP lideri Özel’den emeklileri heyecanlandıran sözler: Haftaya çok güzel bir şey olacak
CHP lideri Özel'den emeklileri heyecanlandıran sözler: Haftaya çok güzel bir şey olacak
16:39
AK Parti İl Başkanı Özdemir: İBB, mezarlıkları imara açtı
AK Parti İl Başkanı Özdemir: İBB, mezarlıkları imara açtı
16:28
Oyuncu Ufuk Özkan’ın kardeşi üzücü haberi verdi
Oyuncu Ufuk Özkan'ın kardeşi üzücü haberi verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 18:09:23. #7.11#
SON DAKİKA: Yaban Domuzu Yakalamaya 14 Bin TL Ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.