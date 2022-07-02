Yaban hayatı foto-kapanlara yansıdı - Son Dakika
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Yaban hayatı foto-kapanlara yansıdı

02.07.2022 00:04

Yaban hayatı foto-kapanlara yansıdı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğütarafından doğaya yerleştirilen foto-kapanlar yaban hayatını görüntüledi.

Yaban hayatı foto-kapanlara yansıdı

ANKARA - Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğütarafından doğaya yerleştirilen foto-kapanlar yaban hayatını görüntüledi.

DKMP tarafından doğaya yerleştirilen foto-kapanlar yaban hayatını görüntüledi. DKMP'nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan yaban hayatından kısa kesitler dikkat çekti. Türkiye'nin farklı noktalarına yerleştirilen foto-kapanlar yaban hayatının çeşitliğini gözler önüne seriyor.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yaban hayatı foto-kapanlara yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yaban hayatı foto-kapanlara yansıdı - Son Dakika
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