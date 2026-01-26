Yaban Hayvanları İçin Yem Bırakıldı

Kastamonu'da, yaban hayvanlarının ağır kış şartlarında yiyecek bulmakta sıkıntı yaşamaması için doğaya yem bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğüne bağlı Kastamonu Şube Müdürlüğü koordinesinde, Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Kastamonu Kamp ve Off-Road Kulübünün (KAMPOFF) üyelerinden oluşturulan 55 kişilik ekip, Ilgaz Dağı'nda kar ve zorlu kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için harekete geçti.

Karla kaplı yolları arazi araçlarıyla aşan ekipler, Ilgaz Dağı Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında doğaya 50 kilogram buğday ve 10 balya saman bıraktı.