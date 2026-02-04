Yaban Hayvanları İçin Yem Bırakıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yaban Hayvanları İçin Yem Bırakıldı

Yaban Hayvanları İçin Yem Bırakıldı
04.02.2026 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suşehri'nde olumsuz hava koşulları nedeniyle yaban hayvanları için yem bırakıldı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Suşehri Belediyesi, Suşehri Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı İlçe Başkanlığı, Suşehri ATV58 Ekibi ile Suşehri Kültür ve Dayanışma Derneği Gençlik Kolları'nın katılımıyla düzenlenen etkinlik, Karşıyaka Tabiat Parkı'nda yapıldı.

Yem bırakma etkinliğinde konuşan Suşehri Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı İlçe Başkanı Uğur Akbulut, soğuk hava ve kar yağışının etkisini artırdığı bu günlerde,, doğada yaşam mücadelesi veren canlıların unutulmadığı söyledi.

Bölgede yaşanan yoğun kış şartlarından dolayı yaban hayvanlarının yiyecek bulmakta zorluk çektiğini belirten Akbulut, "Bu konuda bizlere önderlik yapan Suşehri Belediye Başkanımız Ahmet Ayhan Kayaoğulu'na, gurbetten ilçemize gelen Suşehri Kültür ve Dayanışma Derneği Gençlik Kolları Başkanı Serkan Yeşilyurt nezdinde tüm gençlik yönetimine teşekkür ediyorum." dedi.

Yeşilyurt ise İstanbul'dan ilçeye gelerek yaban hayvanlarına yiyecek katkı sunduklarını dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hayvan Hakları, Hava Durumu, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yaban Hayvanları İçin Yem Bırakıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bebeğine şiddetle suçlanan kadın hakim karşısında Görüntüleri reddetti Bebeğine şiddetle suçlanan kadın hakim karşısında! Görüntüleri reddetti
Epstein skandalında dehşete düşüren detaylar: ’’Bebek getirebilirim’’ Epstein skandalında dehşete düşüren detaylar: ''Bebek getirebilirim''
Samsunspor, Bodrum FK karşısında Marius Mouandilmadji ile güldü Samsunspor, Bodrum FK karşısında Marius Mouandilmadji ile güldü
Elon Musk’a bir şok daha: İngiltere’den Grok’a soruşturma Elon Musk'a bir şok daha: İngiltere'den Grok'a soruşturma
Denizde bulunan kadın cesedinin kimliği belli oldu Denizde bulunan kadın cesedinin kimliği belli oldu
Başsız ceset vahşetini, komşusu tüm soğukkanlılığıyla itiraf etti Başsız ceset vahşetini, komşusu tüm soğukkanlılığıyla itiraf etti

11:47
Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu’ndan ilk açıklama
Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu'ndan ilk açıklama
11:29
Emeklilerin beklediği ödemeler hesaplara yattı
Emeklilerin beklediği ödemeler hesaplara yattı
11:07
Dünya şokta Ünlü yazarın pedofil milyardere attığı mesaj ifşa oldu
Dünya şokta! Ünlü yazarın pedofil milyardere attığı mesaj ifşa oldu
11:04
Saba Tümer’in konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Bana hanım deme
Saba Tümer'in konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Bana hanım deme
10:41
Sadettin Saran’dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
Sadettin Saran'dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
10:30
Münih Güvenlik Konferansı’na davet edilen Rıza Pehlevi’den 14 Şubat çağrısı
Münih Güvenlik Konferansı'na davet edilen Rıza Pehlevi'den 14 Şubat çağrısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 11:52:31. #7.11#
SON DAKİKA: Yaban Hayvanları İçin Yem Bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.