Yaban keçileri, fotokapanla görüntülendi - Son Dakika

TOROS Dağları'nda yaşayan yaban keçileri fotokapanla görüntülendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Burdur 6'ncı Bölge Müdürlüğü'nce hem yaban hayatının araştırılması hem de kaçak avcılıkla mücadele kapsamında yürütülen fotokapan çalışmaları ile çok sayıda yaban hayvanına ait görüntüler elde ediliyor. Bu kapsamda Toros Dağları'nda, Türkiye'nin önemli memeli türlerinden olan yaban keçileri fotokapana yakalandı.