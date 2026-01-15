Yaban Kuşları İçin Sofra Kuruyor - Son Dakika
Yaban Kuşları İçin Sofra Kuruyor

15.01.2026 11:16
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Temel Yiğit, her sabah yaban kuşları için kar küreyip yem seriyor.

Kış mevsiminin çetin geçtiği Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yaşayan emekli işçi 65 yaşındaki Temel Yiğit, her sabah kar küreyip aç kalan yaban kuşlarına "sofra" kuruyor.

Sarıkamış Belediyesinden emekli Yiğit, 5 yıldır çetin kış koşullarının yaşandığı ilçede yaban kuşlarının karla kaplı doğada aç kalmaması için çabalıyor.

Kış mevsiminde her sabah küreğini alıp yaşadığı İstiklal Mahallesi'nde kar küreyip geniş bir alan açan Yiğit, deposunda stokladığı yemleri bu alana seriyor.

Burada güvercinler başta olmak üzere yaban kuşlarına "sofra" kuran Yiğit'in duyarlılığı, mahalle sakinlerinin de takdirini topluyor.

"Yılda en az 2 ton buğday alıyoruz"

Temel Yiğit, AA muhabirine, kış mevsiminde yaban kuşlarının yiyecek bulmakta zorlandığını düşünerek böyle bir işe giriştiğini söyledi.

Güvercinleri beslemekten dolayı çok mutlu olduğunu anlatan Yiğit, şöyle konuştu:

"Beş yıldır bu güvercinler için harman zamanı buğday stokluyorum. Yılda en az 2 ton buğday alıyoruz. Bazı vatandaşlar da 'sevabımız olsun' diye yardım ediyorlar. Ben bu sevdaya tutuldum, devam ediyorum. Ömrümüz yettiğince inşallah yaparız. Kış aylarında her sabah kalkar, kar yağmışsa küreme yapar sonra kuşların yemlerini veririm, günde 10-12 kilo buğdayla yemliyorum."

Mahalle sakinlerinden Fatih Bazu ise duyarlılığından dolayı Yiğit'e teşekkür ederek, "Temel bey burada güvercinleri besliyor, Allah ondan razı olsun. Beş yıldır bu görevi yapıyor. Gerçekten sevdiğimiz bir abimiz, Allah yardımcısı olsun." dedi.

Kaynak: AA

Sarıkamış, Hayvanlar, Güncel, Kars, Doğa, Son Dakika

