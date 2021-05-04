Yabancı öğrenciler Türkçeyi sanal gerçeklikle öğreniyor - Son Dakika

Yabancı öğrenciler Türkçeyi sanal gerçeklikle öğreniyor

04.05.2021 10:54
Yabancı öğrenciler Türkçeyi sanal gerçeklikle öğreniyor, System.String[]

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Dil Eğitim-Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (SADEM) yabancı öğrenciler, Türkçe derslerini sanal boyutta yaşayarak öğreniyorlar.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Dil Eğitim-Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (SADEM) yabancı öğrenciler, Türkçe derslerini sanal boyutta yaşayarak öğreniyorlar. Türkçe eğitim konusunda sanal gerçeklik gözlükleri ile Türkiye'de ilk olan uygulama hakkında bilgi veren SUBÜ Rektörü Mehmet Sarıbıyık, "Öğrencilerimiz sanki gerçek hayatta sokakta geziyorlarmış gibi gözlüklerini takarak hem Türkçeyi öğreniyorlar hem de sosyalleşiyorlar" dedi.

SADEM'de yabancı öğrenciler, Türkçe eğitimlerini sanal gerçeklik simülasyonu sayesinde, sosyal ortamda etkileşim sağlayarak gerçekleştiriyorlar. Yabancı ülkelerden ülkemize gelen öğrenciler sanal gerçeklik gözlükleriyle Türkçe konuşmayı daha çabuk ve kolay bir şekilde sanal ortamda yaşayarak öğreniyorlar. SUBÜ olarak 72 ülkeden bin 700 öğrenciye ev sahipliği yaptıklarını belirten SUBÜ Rektörü Mehmet Sarıbıyık, öğrencileri öncelikle kendi alanlarında yetiştirdiklerini sonrasında ise Türk kültürünü öğrettiklerini aktardı. Sarıbıyık, üniversite olarak güncel teknolojiyi takip ettiklerini ve bunlardan birinin de sanal gerçeklik gözlükleriyle verilen eğitim olduğunu altını çizdi. Sanal gerçeklik gözlükleri aracılığıyla Türkçe eğitiminin Türkiye'de ilk olarak SUBÜ'de verildiğinin altını çizen SADEM Müdürü ve Öğretim Görevlisi Canan Beşli, öğrencilerin sosyal ortamdaki kafe, market, çarşı ve hastane gibi ortamlara girerek burada Türkçe pratik yapabildiklerine değindi.

72 ülkeden bin 700 öğrenciye ev sahipliği yapıyoruz

72 ayrı ülkeden bin 700 öğrenciye ev sahipliği yaptıklarını dile getiren SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, "Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi olarak 72 ülkeden bin 700 öğrenciye ev sahipliği yapıyoruz. Dünyanın farklı ülkelerinden; Afrika'dan, Avrupa'dan ve gönül coğrafyamızda yer alan birçok ülkeden öğrencilerimiz var. Biz bu öğrencilerimizi, öncelikli olarak üniversitemizde kendi alanlarında iyi yetişmelerini sağlıyor ve bu sayede kendi ülkelerine alanlarında yetişmiş insanlar olarak gidiyorlar. Aynı zamanda Türk kültürünü öğrendikleri için de kültür elçisi olarak ta ülkelerinde, ülkemizi temsil etmiş oluyorlar" dedi.

Gerçek uygulamaları yerinde görüyorlar

Öğrencilerin sanal gerçeklik gözlükleriyle Türkçeyi daha hızlı ve pratik şekilde öğrendiklerini belirten Rektör Sarıbıyık, "Dil eğitimini 17 araştırma merkezimizden biri olan dil eğitim araştırma merkezimizde gerçekleştiriyoruz. Güncel teknolojiyi yakından takip ederek aslında dil eğitimini gerçekleştiriyoruz. Bunlardan bir tanesi de sanal gerçeklik gözlükleri ile dil eğitimi. Öğrencilerimiz sanki gerçek hayatta sokakta geziyorlarmış gibi gözlüklerini takarak hem Türkçe'yi öğreniyorlar hem de sosyalleşiyorlar. Sanki bir market, kafedeymiş gibi gerçek uygulamaları yerinde görüyorlar" diye konuştu.

Bu uygulama Türkiye'de ilk defa uygulanmaktadır

Sanal gerçeklik gözlükleriyle Türkçe eğitiminin Türkiye'de ilk defa SUBÜ'de verildiğini aktaran SADEM Müdürü ve Öğretim Görevlisi Canan Beşli, "Sanal gerçeklik ile eğitim dünyada ve ülkemizde giderek yaygınlaşıyor. Bu eğitim ile zaman ve materyallerden tasarruf ederek eğlenceli bir şekilde öğrencileri motive ederek öğretmek mümkün. Üniversitemiz, Sakarya Dil Eğitim Merkezinde (SADEM) sanal gerçeklik ile Türkçe öğretimi, Türkiye'de ilk defa uygulanmaktadır. Bu uygulama ile öğrencilerimiz gözlüklerini takarak sosyal ortamda etkileşimi sağlayan kafe, market, çarşı, hastane gibi ortamlara girerek burada Türkçe pratik yapabilmektedirler. Bu gözlükleri kullanabilmek için ayrı bir yazılım da hazırlandı" şeklinde konuştu.

Öğrenciler, sosyal ortamlara girerek kendilerini çok daha rahat hissetmekte

Sanal gerçeklik gözlüklerini takan öğrencilerin sosyal ortamda kendilerini daha rahat hissettiklerini ve bu sayede bu alandaki becerilerini daha hızlı bir şekilde geliştirdiklerinin altını çizen Beşli, "Sanal gerçeklik gözlükleri ile gerçekleştirilen Türkçe öğretimi; özellikle dinleme ve konuşma dil becerilerine hitap etmektedir. Bu sayede öğrenciler, sosyal ortamlara girerek kendilerini çok daha rahat hissetmekte ve bu alanda ki becerilerini geliştirebilmektedirler. SADEM'de oluşturduğumuz dil öğretim laboratuvarı ile öğrencilerimiz küçük gruplar halinde gözlüklerini takarak hem Türkçe'yi öğreniyorlar hem de aynı zamanda Türk kültürünü tanıma fırsatı elde ediyorlar. Dil öğretimini profesyonel bir anlayış ile gerçekleştirmeyi hedefleyen SADEM, teknolojik gelişmelerin hızını takip ederek, öğrencilerine en iyi imkanlar ile dil öğrenme fırsatları sunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Türkçe'yi burada yaşayarak öğreniyorlar

SADEM'de öğretmenlik yapan Öğretim Görevlisi Fatih Çakmak, "Dünyanın dört bir tarafından gelen öğrencilerimize Türkçe öğretiyoruz. Burada dinleme, okuma, yazma ve konuşma bazlı dört beceriyi de eşit bir şekilde öğrencilerimize vermeye çalışıyoruz. Dört becerilerini de geliştirmeye çalışıyoruz. Sanal gerçeklik gözlükleri ile beraber öğrencilere aslında Türkçe'yi görerek değil de, bire bir yaşayarak öğrenmelerini sağlıyoruz. Bu Türkiye'de, yabancılara Türkçe eğitimleri veren yerlerde bir ilk aslında başka herhangi bir merkezde bu yok. Sanal gerçeklik üzerinden Türkçe'yi öğretiyoruz ve öğrenciler bire bir yaşıyor. Türkçe'yi burada yaşayarak öğreniyorlar. Bire bir o dünyanın içerisin giriyorlar, normalde bir videoyu açabilirsiniz öğrenciye izletebilirsiniz bu; dinleme, izleme olarak geçer ama biz doğrudan öğrenciyi o dünyanın içerisine yerleştiriyoruz. Bir restoranda diyaloğun içerisine koyuyoruz, bu açıdan çok daha etkili bir yöntem kullanmaya başladığımızı söyleyebilirim" dedi.

Sanal gerçeklik gözlüğüyle Türkçe öğreniyorum

SADEM'de eğitim alan Suriyeli Ammar Almola Ali Alaaf, "Benim adım Ammar, Suriyeliyim. 20 yaşındayım, Sakarya'da yaşıyor ve burada üniversite okuyorum. Bu merkezde Türkçe öğreniyorum" derken, Haiti'den ülkeye gelerek merkezde Türkçe öğrenen Rochelin Jonathan ise, "Benim adım Jonathan. Sakarya'da öğrenciyim, 20 yaşındayım. Sanal gerçeklik gözlüğüyle Türkçe öğreniyorum" ifadelerine yer verdi. - SAKARYA

Yabancı öğrenciler Türkçeyi sanal gerçeklikle öğreniyor
Yabancı öğrenciler Türkçeyi sanal gerçeklikle öğreniyor
Yabancı öğrenciler Türkçeyi sanal gerçeklikle öğreniyor
Yabancı öğrenciler Türkçeyi sanal gerçeklikle öğreniyor
Yabancı öğrenciler Türkçeyi sanal gerçeklikle öğreniyor
Yabancı öğrenciler Türkçeyi sanal gerçeklikle öğreniyor
Yabancı öğrenciler Türkçeyi sanal gerçeklikle öğreniyor
Yabancı öğrenciler Türkçeyi sanal gerçeklikle öğreniyor
Yabancı öğrenciler Türkçeyi sanal gerçeklikle öğreniyor
Yabancı öğrenciler Türkçeyi sanal gerçeklikle öğreniyor

Öğretim Görevlisi, Türkiye, Sakarya, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yabancı öğrenciler Türkçeyi sanal gerçeklikle öğreniyor - Son Dakika


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