Yabancı plakalı otobüsten 212 paket kaçak sigara çıktı - Son Dakika

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Yabancı plakalı otobüsten 212 paket kaçak sigara çıktı
6 saat önce
Tokat'ın Niksar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan yabancı plakalı otobüste yapılan aramada 212 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 04:28 Kaynak: İHA
Tokat'ın Niksar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan yabancı plakalı otobüste yapılan aramada 212 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Niksar ilçesinde D-100 karayolu üzerinde yol emniyet ve kontrol devriyesine başladı. İcra edilen yol emniyet kontrol devriyesinde durdurulan İran plakalı otobüste yapılan aramada, otobüs içerisine gizlenmiş vaziyette 212 paket kaçak sigara ele geçirildi. - TOKAT
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