Yabancı uyruklu öğrenciler Sason'da piknik yaptı - Son Dakika

Batman Üniversitesi'nde okuyan yabancı uyruklu 40 öğrenci Sason ilçesini ziyaret etti, Sevek mesire alanında piknik yaptı.

Batman İnsani Yardım Vakfı Sason Temsilciliğinin ev sahipliğinde ilçeyi gezen öğrenciler daha sonra Sevek mesire alanına geçti.

Burada piknik yapan öğrencilerden Çadlı Abdülfettah Makı, ilçede güzel bir gün geçirdiklerini belirterek, Sevek'e tekrar gelmek istediğini söyledi.

Sudanlı Hasan At Turabi de unutulmaz güzel bir gün geçirdiklerini dile getirerek, Sevek mesire alanının ilçeye kazandırılmasında emeği bulunanlara teşekkür etti.

Mısırlı Ahmet İbrahim de Sevek mesire alanını çok daha güzel bulduğunu, alana tesisler yapıldığını gördüklerini aktardı.

İbrahim kendilerini ağırlayan İnsani Yardım Vakfı Sason Temsilcisi Sabahattin Atalay'a teşekkür etti.