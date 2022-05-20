Yağ aldırma operasyonu sırasında boynunda yanık izi kalmıştı! Alişan, doktoruyla tazminat davasında yüzleşti - Son Dakika
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Yağ aldırma operasyonu sırasında boynunda yanık izi kalmıştı! Alişan, doktoruyla tazminat davasında yüzleşti

20.05.2022 17:24

Şarkıcı Alişan'ın 2019 yılında yaptırdığı yağ aldırma operasyonu nedeniyle boyun tarafında yanık izi kaldı. Hayatı boyunca bu izin boynunda kalacağını ifade eden Alişan, doktor ihmali olduğunu belirterek açtığı 2 milyon 10 bin liralık tazminat davası için eşi Buse Varol'la birlikte mahkemeye gitti.

Ünlü şarkıcı Alişan 2019 yılında yağ aldırmak için yaptırdığı operasyonda ölümden döndüğü iddiasıyla doktoru Ufuk A.'ya 2 milyon 10 bin liralık tazminat davası açmıştı. İstanbul 3. Tüketici Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına, Alişan ve eşi Buse Varol, avukatları Emek Emre ile birlikte katıldı.

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BUSE VAROL İLE BİRLİKTE 4 TANIK DİNLENDİ

Davada gizlilik kararı olması nedeniyle duruşma salonuna basın mensupları alınmadı. Duruşmada Buse Varol ile birlikte 4 kişi tanık olarak dinlendi. Alişan ve eşi davayla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Alişan'ın geçirdiği operasyonun ardından boynu bu hale gelmişti:

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İSTANBUL-ALİŞAN'IN TAZMİNAT DAVASINDA EŞİ BUSE VAROL TANIK OLARAK DİNLENDİ İSTANBUL-ALİŞAN'IN TAZMİNAT DAVASINDA EŞİ BUSE VAROL TANIK OLARAK DİNLENDİ Alişan'ın doktoruna açtığı davada eşi Buse Varol tanık olarak dinlendi Alişan'ın doktoruna açtığı davada eşi Buse Varol tanık olarak dinlendi
Kaynak: DHA

Buse Varol, Alişan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yağ aldırma operasyonu sırasında boynunda yanık izi kalmıştı! Alişan, doktoruyla tazminat davasında yüzleşti - Son Dakika


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