Ünlü şarkıcı Alişan 2019 yılında yağ aldırmak için yaptırdığı operasyonda ölümden döndüğü iddiasıyla doktoru Ufuk A.'ya 2 milyon 10 bin liralık tazminat davası açmıştı. İstanbul 3. Tüketici Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına, Alişan ve eşi Buse Varol, avukatları Emek Emre ile birlikte katıldı.
Davada gizlilik kararı olması nedeniyle duruşma salonuna basın mensupları alınmadı. Duruşmada Buse Varol ile birlikte 4 kişi tanık olarak dinlendi. Alişan ve eşi davayla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.
Alişan'ın geçirdiği operasyonun ardından boynu bu hale gelmişti:
Son Dakika › Güncel › Yağ aldırma operasyonu sırasında boynunda yanık izi kalmıştı! Alişan, doktoruyla tazminat davasında yüzleşti - Son Dakika