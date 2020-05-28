Yağışlar hububat ürünlerine bereket getirdi - Son Dakika

Yağışlar hububat ürünlerine bereket getirdi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesi ve çevresinde ekimleri yapılan hububat ürünleri bereketli yağmurlarla çiftçilerin yüzünü güldürdü.

Yağışlar hububat ürünlerine bereket getirdi, System.String[]

Manisa'nın Sarıgöl ilçesi ve çevresinde ekimleri yapılan hububat ürünleri bereketli yağmurlarla çiftçilerin yüzünü güldürdü.


Ekili alanlardaki arpa ve buğdayların başakları ve taneleri yağan yağmurlar sonrası irileşti. Çiftçiler önümüzdeki haftalarda tarlalardaki hububat ürünlerini hasat etmeye hazırlanıyor.


Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, 2019 yılında ekimleri yapılan arpa ve buğdayların bereketli yağmurlar sayesinde verimli olduğunu belirterek, "Sarıgöl ve çevresinde 8 bin 587 dekarlık alanda arpa, 9 bin 44 dekarlık alanda buğday ekimi yapıldı. Yağmurların yağmasıyla birlikte verimin artış göstermesiyle arpa ürününden dekarda 175-200 kilogram, buğday ürününde ise dekarda 200-400 kilogram arasında ürün alınması bekleniyor." dedi.


Cumhuriyet 75 buğdayı


Sarıgöl'ün Emcelli Mahallesinde Cumhuriyet 75 türü buğday ekimi yapan Emcelli Mahallesi Eski Muhtarı Akif Karadağ ise, "Mahallede tek hububat ekimi yapan kişiyim. Evimin önündeki 8 dekarlık alana tamamı yerli tohum olan Cumhuriyet 75 buğday tohumlarından ektim. Yağmurların bereketli yağmasıyla ürünlerim boy verdi. Başaklar dolu dolu oldu. Çok memnunum. Cumhuriyet 75 cinsi buğday beyaz buğday olmakta buğdaylar özellikle yufka, börek, baklava ve ekmek için aranan bir hububat türü olması ile tanınmakta. Bu yıl gerçekten verimden memnunun. Mahsullerim çok güzel. Önümüzdeki günlerde hasat edeceğim." dedi. - MANİSA

Sarıgöl, Manisa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.05.2020 10:54 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yağışlar hububat ürünlerine bereket getirdi - Son Dakika Ekonomi

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