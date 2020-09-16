Yağlı Tohumlar Araştırma Enstitüsüne yeni hizmet binası

Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Yağlı Tohumlar Araştırma Enstitüsünün yeni hizmet binasında incelemelerde bulundu.

Ziyarette Osmaniye milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu ve İsmail Kaya, Vali Yardımcısı Adem Yılmaz, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Ali Gizlice de yer aldı.

Yeni hizmet binası hakkında Vali Yılmaz'a bilgi veren Yağlı Tohumlar Araştırma Enstitüsü Müdürü Reşat Yıldız, bir ay önce yeni binanın faaliyete geçtiğini ifade ederek, "Enstitümüz, özellikle yer fıstığı alanında 2 yıldır çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca Bakanlık düzeyinde 14 projemiz devam ediyor. Binamızda alt katın tamamı laboratuvar hizmetlerine ayrıldı. Şu anda yağ asitleri analiz laboratuvarımızı faaliyete geçirdik. Bir de yer fıstığı ezmesi üretim odamız var. Bu ezmeleri kendimiz yapıyoruz, satışa da başlayacağız inşallah" dedi.

Yerfıstığı ıslah çalışmalarının da devam ettiğini belirten Reşat Yıldız, ayrıca deneme amaçlı ekimler yaptıklarını söyledi.

Aldığı bilgilerin ardından hizmet binasında incelemelerde bulunan Vali Dr. Erdinç Yılmaz, yeni hizmet binasının hayırlı hizmetlere vesile olmasını temenni etti. - OSMANİYE