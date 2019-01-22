Son Dakika Haberleri: Yağlıdere'de Kahyaoğlu Camisi İbadete Açıldı

Yağlıdere'de Kahyaoğlu Camisi İbadete Açıldı

1 saat önce

Yağlıdere İlçesi Bük Mahallesi'nde hayırsever iş adamı Yılmaz Kahyaoğlu tarafından yaptırılan Kahyaoğlu Camisi ibadete açıldı.

Yağlıdere'de Kahyaoğlu Camisi İbadete Açıldı, System.String[]
Yağlıdere İlçesi Bük Mahallesi'nde hayırsever iş adamı Yılmaz Kahyaoğlu tarafından yaptırılan Kahyaoğlu Camisi ibadete açıldı.

İlçe Müftüsü Fatih Sarıgül, gazetecilere yaptığı açıklamada, hizmete açılan caminin kalabalık bir konumda olan Bük Mahallesi'nde çok önemli bir ihtiyacı gidereceğini söyledi.

Caminin inşaatı devam eden Yağlıdere Kur'an kursunun da hizmete girmesiyle bir külliye haline geleceğini ifade eden Sarıgül, caminin hayırlı hizmetler için bir merkez olacağını kaydetti.

Sarıgül, iş adamı Yılmaz Kahyaoğlu'na güzel hizmeti için teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 03:51 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



2019 Oscar Adayları Açıklandı! Son Dakika! Suriye'de Rejim Kontrolünde Olan Lazkiye'de Patlama Meydana Geldi! Çok Sayıda Yaralı Var

Türkiye'nin Önde Gelen Giyim Devi Konkordato İstedi Dünya Bıyık Şampiyonu 'Pala Mevlüt' Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.1.2019 17:22:47. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yağlıdere'de Kahyaoğlu Camisi İbadete Açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]