Yağlıdere'de Kahyaoğlu Camisi İbadete Açıldı
1 saat önce
Yağlıdere İlçesi Bük Mahallesi'nde hayırsever iş adamı Yılmaz Kahyaoğlu tarafından yaptırılan Kahyaoğlu Camisi ibadete açıldı.
Yağlıdere
İlçesi Bük Mahallesi'nde hayırsever iş adamı Yılmaz Kahyaoğlu tarafından yaptırılan Kahyaoğlu Camisi ibadete açıldı.
İlçe Müftüsü Fatih
Sarıgül, gazetecilere yaptığı açıklamada, hizmete açılan caminin kalabalık bir konumda olan Bük Mahallesi'nde çok önemli bir ihtiyacı gidereceğini söyledi.
Caminin inşaatı devam eden Yağlıdere Kur'an kursunun da hizmete girmesiyle bir külliye haline geleceğini ifade eden Sarıgül, caminin hayırlı hizmetler için bir merkez olacağını kaydetti.
Sarıgül, iş adamı Yılmaz Kahyaoğlu'na güzel hizmeti için teşekkür etti.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 03:51 Kaynak: AA
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