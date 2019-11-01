Yağmur ailesinin acı günü

Gazeteci Ferhat Yağmur'un hayatını kaybeden amcası İsmail Yağmur, son yolculuğuna uğurlandı.
Gazeteci Ferhat Yağmur'un amcası 58 yaşındaki İsmail Yağmur, hayatını kaybetti. Merhum Yağmur'un cenazesi Cuma namazına müteakip Hunat Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Erkilet Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, MHP İl Başkanı Serkan Tok, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, gazeteciler, merhumun yakınları ve vatandaşlar katıldı. - KAYSERİ