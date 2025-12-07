Yağmur Akbaş\'ın İspanya\'dan Türkiye\'ye Motosiklet Yolculuğu

İspanya'dan Türkiye'ye motosikletle 4,5 günde gelen Yağmur Yeşim Akbaş, yolculuk sürecinde yaşadığı duygusal ve keyifli anları anlattı.

Yaklaşık 14 yıldır motosiklet kullanan ve geçmişte yarışlarda derece elde eden Yağmur Akbaş, İspanya'dan Türkiye'ye yaptığı 4,5 günlük motosiklet yolculuğunu tamamladı. Son 3 yıldır Avrupa'da motosiklet süren ve uzun süredir yurt dışında yaşadığı için ülkesine duyduğu özlemle yola çıkan kadın sürücü, Türkiye'ye ilk kez motosikletle ve karayolundan giriş yaptı. Akbaş, yaşadığı bu yolculuk serüvenini İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı.

"Türkiye sınırına girene kadar ıslandım diyebilirim"

Rotanın belirli bir kısmını gemiyle yaptığını söyleyen Akbaş, "Gemiyle yapmasaydım sanırım çok daha uzun sürerdi. Aslında karayoluyla tek seferde gelmek istiyordum ama kış ayı olduğu için ve gerçekten hava şartları çok kötü olduğu için bunlar çok mümkün olmadı. Madrid'den Barcelona'ya kadar abartısız ful ıslandım. Ful yağmur vardı. Barcelona'dan karşı tarafa, Roma'ya gemiyle geçtim. Roma'dan sonra da aynı şekilde Bari Limanı'na inene kadar da aşırı derecede bir rüzgar ve yağmur vardı. Ta ki Türkiye sınırına girene kadar ıslandım diyebilirim. Öncelikle İspanya'dan çıkıp İtalya'ya geçtim. İtalya'dan Yunanistan'a geçtim. Bu arada Yunanistan'da gerçekten çok güzel Türkçe konuşan insanlar var ve gerçekten hepsiyle çok güzel sohbetlerim oldu" dedi.

"Yanıma tek aldığım şey kış günü olduğu için hep kalın kıyafetler

Yolculuk sırasında yanında aldığı ekipmanlara değinen Akbaş, "Yanıma tek aldığım şey kış günü olduğu için hep kalın kıyafetler ve ıslanmayı önleyecek yağmurluklar vesaire oldu. Bir de yol yardım kiti, lastik kiti tarzında şeyler. Haricinde zaten genelde her yerde, her şeyi kolaylıkla bulabiliyorsun. Önemli olan sadece kendi korumalarını yanına almak. Bunlar yeterli oluyor genelde" ifadelerini kullandı.

Yolculuk sırasında yaşadığı olaylara değinen Akbaş, Yunanistan'da ücretli geçiş noktasından motoruyla ilerlediği sırada gişelerde bir kadın tarafından beslenen sokak köpeklerinin aniden üzerine doğru koştuğunu anlattı. Köpeklerin agresif şekilde yaklaşması nedeniyle ilerlemekte zorlandığını belirten Yeşim, bölgeden başka bir aracın gelmesiyle güvenli şekilde ayrılabildiğini söyledi. Aynı zamanda Akbaş, Yunanistan'da tanıştığı bazı kişilerin kendisine samimi şekilde yaklaştığını, sohbet ettiği bir kadının kameraya öpücükler gönderdiğini ve başka kişilerin de çay-kahve ikram etmek istediğini dile getirdi. Türkçe konuştuğunu fark edenlerin kendisine destek olmasının çok hoşuna gittiğini söyleyen Akbaş, Madrid'den yola çıkıp Türkiye'ye doğru ilerlediğini söylediğinde ise çevresindekilerin büyük şaşkınlık yaşadığını ifade etti.

"Asla korkma veya güvenlikle alakalı bir sorun yaşamadım"

Güvenlik konusunda hiç sorun yaşamadığını anlatan Akbaş, "Ben sabah saat 5 gibi Yunanistan'da indim. 5'ten sonra benim belirlediğim güzergahta yaklaşık 200 kilometre kadar hiçbir şekilde benzinlik veya dinlenme tesisi tarzında hiçbir şey yoktu. Buna rağmen asla korkma veya güvenlikle alakalı bir sorun yaşamadım ama tabii ki orada bir problem olsaydı, bir arıza olsaydı evet orada biraz sorun yaşayabilirdim. Sanırım ben Türkiye'ye gelene kadar annem hiç uyumadı. Aslında motora binmemi çok istemiyor ama tabii ki bu artık maalesef imkansız bir şey. Yaz ayı olsaydı çadır olabilirdi. Keyifli oluyor çadırla konaklamak ama sadece Roma'da konakladım. Roma'ya da sanırım gece saat 1 buçuk gibi indim ve diğer gemi akşam saat 7 buçukta olduğu için o arada bir konakladım. Yaklaşık 7 saat kadar" şeklinde konuştu.

"Sınırda Yunan bayraklarından Türk bayraklarına geçiyorsun, geçişte gerçekten gözlerimden yaş geldi"

Türkiye sınır kapısında güzel tepkiler aldığını ifade eden Akbaş, "Genelde yakın bir bölgede gezdim ve geldim zannediyorlar. Aslında bir uçtan bir uca geldim. Hepsi de tebrik ediyor. Yunanistan bölgesinden Türkiye sınırına girdiğimde bir anda Yunan bayraklarından Türk bayraklarına geçiyorsun, geçişte gerçekten gözlerimden yaş geldi. Gerçekten ağladım orada. Sağ olsun asker arkadaşlara hatta yolun tıkandığını falan söyledim. Onlar yolu açıp diğer araçların geçmesini falan sağladılar. İleride de aynı şekilde, pasaport kontrolünde de aynı şekilde. Böyle ülkeme girdiğim için gerçekten çok mutlu ve heyecanlıydım. Ben biraz fazla milliyetçi bir insanım" diye konuştu.

Gelecek hedefleri

Akbaş, asıl hedefinin dünyayı gezmek olduğunu çocuğu büyüdüğünde de birlikte seyahat etmeyi planladığını ifade etti. Aynı zamanda Akbaş, bir sonraki yolculuğunu ise tek başına değil, birkaç kadın arkadaşıyla konvoy halinde yapmak istediğini söyledi. - ANKARA